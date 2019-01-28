Nokia telefon kullananlara Android Oreo uyarısı
Giriş seviyesi telefonlardan biri olan Nokia 2, Android Nougat 7.1.1 sürümü yüklü şekilde kutusundan çıkıyor. Ancak cihaz çok yakında Android 8 Oreo güncellemesi de alacak. Fakat bu telefon sahipleri için iyi bir 'şey' değil. Bakın güncellemesi sonrası telefonunuza ne olacak?
Nokia 2, giriş seviyesi bir telefon. 1 GB RAM, 8 GB dahili hafıza, Snapdragon 212 işlemci ile gelen telefonu ilk kez 2017 yılında görmüştük. Android Nougat işletim sistemi yüklü olarak kullanıcılara sunulan bu telefonlara yakın zamanda Android Oreo güncellemesi geliyor. Elbette pek çok kullanıcı sabırsızlıkla bu güncellemeyi bekliyor. Ancak güncellemenin telefonlarda yaratacağı 'minik' bir sorun var.
Nokia'nın Google ve Qualcomm ile işbirliği dahilinde hazırladığı yeni Oreo güncellemesi, telefonlarda göz ardı edilemeyecek derecede performans sorunu yaşatıyor. Yani telefonların çok daha ağır çalışmaya başlaması söz konusu ki kullanıcılar bir süre sonra canından bezebilir.
Peki şimdi ne olacak? Kullanıcılara bu konuda iki seçenek sunuluyor. Kullanıcılar isterlerse Android Nougat sürümünde kalmaya devam edecek ve daha iyi bir arayüz seçeneğini ayarlardan bulacak ya da Android Oreo güncellemesini indirerek risk alacak.
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