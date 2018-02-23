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    Haberler >Teknoloji>Nokia sonunda pes ediyor!

    Nokia sonunda pes ediyor!

    chip.com.tr
    23.02.2018 - 08:40 | Son Güncelleme:

    Her ne kadar Nokia akıllı telefon markası HMD Global'ın altında iyi bir iş çıkartıyor olsa da, görünene göre Nokia Steel ve Nokia Steel HR gibi giyilebilirleri içeren Nokia sağlık kısmı, kapatılma ihtimalini ortaya çıkaracak kadar çabalama noktasına gerilemiş durumda.

    En azından The Verge tarafından bulunan ve Nokia'nın baş strateji yöneticisi Kathrin Buvac tarafından yazılmış olan sızan bir bilgilendirmeden anlaşılan bu oluyor.

    Tabi ki direkt olarak firmanın giyilebilir ve diğer sağlık cihazlarını üretmeyi durduracağını söylemiyor ancak "dijital sağlık işinin ölçeklenmekte" zorlandığını ve "büyüme beklentilerini" karşılamadığı söylenirken, "Nokia kadar büyük bir firmanın anlamlı bir parçası olması için bir yol" göremedikleri belirtiliyor.

    Nokia, sağlık alanına sadece 2016 yılında Withings'in satın alımı ile adım atmıştı ve eğer bölüm kapatılırsa, Nokia'nın oldukça kısa ömürlü bir bölümü olacak. Ancak notta bu duruma değiniliyor ve "hızlı başarısız olma bir başarısızlık değildir, hızlanmış öğrenimdir" cümlesi kuruluyor.

    Firma zaten sağlık iş alanı için bir stratejik değerlendirme yapılacağını duyurmuş durumda ve bölümün kaderini öğrenmek için bu değerlendirmenin sonucu beklememiz gerekecek ancak Nokia Steel 2 için durumun pek iç açıcı gözükmediği söylenebilir.

    Etiketler: nokia , akıllı saat , teknoloji
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