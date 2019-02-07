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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.02.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Nokia, İstanbul’da Avrupalı şirketleri bir araya getirdi

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Nokia, İstanbul’da Avrupalı şirketleri bir araya getirdi

Nokia, yıllık satış toplantısını İstanbul'da düzenledi. Küresel telekomünikasyon devi Nokia, Lizbon’dan Vladivostok’a kadar uzanan Avrupa pazarı için bu yıl önceliklerini ve stratejilerini tartışmak üzere 700 şirket lideri ve yöneticisini İstanbul’da bir araya getirdi.

1965'ten bu yana Türkiye'de yerel faaliyetlerini sürdüren Fin şirketinin öncelikleri arasında ekonominin dijitalleşmesi ve 5G iletişim ağlarının daha hızlı bir şekilde yayılması için çalışmalar yapmak yer alıyor.

İstanbul, Orta Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde (CECA-Central East Europe and Central Asia) Nokia için bölgesel bir merkez olarak hizmet veriyor. CECA bölgesi; batıda Avusturya ve Orta Doğu Avrupa ülkelerinden, doğuda Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve diğer Hazar ve Orta Asya ülkelerine kadar uzanan toplamda 23 ülkeden oluşuyor. Nokia'nın Türkiye'de yaklaşık 800 çalışanı bulunuyor.

“Türkiye bizim için önemli”

Nokia için Türkiye pazarının çok önemli olduğunu belirten Nokia Orta Doğu Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti, “Buradan, büyümekte olan CECA bölgesi için 250 milyondan fazla insana yönelik işimizi kolayca yönetebiliyoruz. Türkiye’de ilk çalışmaya başladığımız günden bu yana yerel yeteneklerle teknik bir uzmanlık geliştirdik. Bu yeteneğimizi dünya genelindeki 100'den fazla ülkede yer alan müşterilerimize daha iyi bir hizmet vermek için kullanıyoruz. Ayrıca buradaki varlığımız sayesinde, Türkiye için iyi olan yeni teknik ve ticari yetkinlikleri de getirdik. Kapsamlı uçtan uca portföyümüz ve küresel gücümüzle Türkiye'de 5G’nin yayılması ve devam eden dijitalleşme sürecinde ideal ortağıyız” dedi.

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