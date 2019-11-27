Nokia da televizyon piyasasına giriyor! İşte karşınızda Nokia TV
Yıllardır telefonlarıyla hayatımızda olan ve bir dönemin en çok satan telefon markası olmayı başaran Nokia, eski günlerine dönmek için çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Ancak şirket, sadece yeni telefonlarıyla değil, televizyonlarıyla da adından söz ettirmek istiyor. Nokia TV adını taşıyan yeni akıllı televizyonun ilk görüntüleri internete sızdı.
Nokia, yıllar sonra ilk kez kendi adı altında yeni bir televizyonu tüketicilerin karşısına sürmeye hazırlanıyor. İlk görüntüleri internete sızan cihaz, oldukça ince bir çerçeveye sahip. Sağ alt köşesinde ise yüksek kaliteli bir ses sistemi ile donatılacağını gösteren "Sound by JBL" logosu var.
Flipkart, Nokia TV'lerin çok geniş bir frekans aralığında minimum ses bozulması ve net ses sunacağını söylüyor. Ayrıca televizyonlar Dolby Audio ve DTS TruSurround teknolojilerini de destekleyecek.
Nokia, 90'lı yıllarda televizyonlar da üretmiş ve bunları satışa sunmuştu. Şimdi ise televizyon işine geri dönüyor gibi görünüyor.
HDM Global tarafından gelen haberlere göre Nokia, yeniden televizyon üretmeye başlayacak. IndiaToday'in haberine göre televizyon pazarına yeniden adım atan Nokia, yeni televizyon serisini Hindistan'a özel olarak hazırlayacak.
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