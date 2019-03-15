Nokia 9 PureView vaktinden erken geliyor! Fiyatı ise...
Nokia'nın 5 kameralı telefonu Nokia 9 PureView, beklenenden erken geliyor. 15 Mart yani bugünden itibaren başlayacak sevkıyatlarla birlikte 9 ila 10 gün içerisinde telefonlar sahiplerine teslim edilecek. Peki Nokia 9 PureView hangi özelliklerle geliyor? 5 kameralı bir telefonu diğerlerinden ayıran özelliği ne? Ve bu telefona Nokia nasıl bir fiyat biçti?
Nokia'nın Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği ve fotoğraf çekim kalitesiyle beğeni toplayan telefonu Nokia 9 PureView, ilerleyen günlerde kullanıcılarıyla buluşacak. 649 euro fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen telefon, gücünü Snapdragon 855 yongasından alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama hafızasına sahip olan telefon, 5.99 inç'lik bir ekrana sahip ve 1440x2880 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.
3320 mAh kapasiteli bataryayla gelen Nokia 9 PureView, 10W kablosuz şarj teknolojisini destekliyor. Cihazın en dikkat çeken yanı ise bal peteği şeklindeki 5'li kamera kurulumu. Peki bu 5 kamerayla birlikte Nokia 9 PureView diğer telefonlara kıyasla nasıl görüntü çekiyor?
NOKIA 9 PUREVIEW 5'Lİ KAMERA FARKI
Nokia'nın yeni amiral gemisinde iki adet renkli, üç adet ise siyah beyaz sensöre yer verilmiş. Bu sensörlerin haricinde altında bir sensöründe yer aldığı amiral gemisinde, ToF sensörüne de yer verildiğini görüyoruz. Bu sensör ise, daha gerçekçi ve iyi bir derinlik efektinin verilmesine olanak sağlıyor.
Nokia 9, ayrıca 40 metre uzaklıktan bile rahatlıkla bokeh efekti yapabiliyor. Bunun yanı sıra, 4K çözünürlükte 30 fps video çekim imkanı sunan yeni amiral gemisinin arka kamerası, bu konuda günümüz akıllı telefonlarının biraz gerisinde kalıyor.
Ön tarafta ise, 20 MP f/1.8 diyafram değerindeki Tetracell pixel teknolojisine sahip olan bir kamera ile karşımıza çıkan Nokia 9, bu yönüyle de dikkat çeken bir telefon.
RAW çekim gerçekleştiren Nokia 9 PureView, fotoğraf düzenleme konusunda Adobe ve Google ile ortaklaşa çalışıyor. Aynı zamanda bu kamera kurulumuyla cihaz, piyasadaki telefonlara göre 10 kat daha fazla ışık yakalayabiliyor. En azından Nokia'nın iddiası bu yönde.
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