Nokia 9 Pureview nasıl olacak? Ön yüzünden görüntüler yayınlandı
Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia'nın yeni ürünleriyle ilgili gelişmeler bir biri ardına gelmeye devam ediyor. Son olarak 5 kameralı Nokia telefonun ilk görüntüleri internete sızarken, bu kez de Nokia 9 Pureview ön yüzünden görüntülendi.
HMD Global'in yeni sürprizi Nokia 9 Pureview, şirketin 2019 yılına damga vuracak amiral telefonu olacak. Arka yüzünde 5 kamera ile gelen cihazın tek özelliği ise kameraları değil elbette. Cihazla ilgili her gün yeni bir sızıntı olduğundan, donanımsal özelliklerinin de nasıl olacağını artık 'yaklaşık' olarak biliyoruz.
Son olarak Nokia 9 Pureview, ön cepheden görüntülendi. Dün paylaştığımız görüntüde 5 kameralı arka yüzü paylaşmıştık; bugün ise sıra cihazın ön yüzünde. Görüntüye dikkatle bakıldığında cihazın çentiksiz bir ekranla geleceği görülüyor; ancak tam ekran görünümünden bahsedemiyoruz. Çerçeveler de son derece kalın ve rakiplerin satışa sunduğu amiral telefonlara göre ekranda sürpriz bir gelişme yok.
Snapdragon 845 yongasından güç alması beklenen Nokia 9 Pureview, ön yüzünde çift selfi kamerası barındırıyor. 8 GB RAM ile gelen cihazın ekrana entegre parmak izi sensörü de kullanacağı düşünülüyor. Ancak bu konuda net bir bilgi henüz yok.
Kablosuz şarj desteği de sunması beklenen Nokia 9 Pureview'ün ne zaman karşımıza çıkacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle