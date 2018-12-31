Nokia 9 PureView basın görselleri sızdırıldı!
Akıllı telefonların kamera sayısı gün geçtikçe artıyor. Nokia, Samsung Galaxy A9'da gördüğümüz 4 kamerasına karşı 5 kameralı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. İşte Nokia 9 PureView'in sızdırılan görselleri...
Rakiplerinin gerisinde kalmaya razı olamayan HMD Global, yeni amiral gemisinin arka yüzünde 5 kameraya yer verecek. Sosyal medyada sızıntılarıyla gündeme gelen Evan Blass, Nokia 9'un görsellerini paylaştı.
Altıgen biçimde sıralanacak olan kameraların etrafında flaş ve lazer sensörler yer alacak. 5 kamerasıyla dikkat çeken cihaz 8GB RAM, 128GB depolama alanına sahip olacak. Snapdragon 935 işlemciden güç alacak olan Nokia 9'un 5.9 inçlik Quad HD OLED ekran ile geleceği söyleniyor.
4150mAh batarya ile satışa sunulması beklenen telefonda Android 9 işletim sistemi yer alacak. 5 kameralı Nokia 9'un şubat ayında tanıtılması bekleniyor.
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