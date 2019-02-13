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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji Özel
13.02.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Nokia 9 PureView, 64 Megapiksel kamerasıyla fark yaratacak

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Nokia 9 PureView, 64 Megapiksel kamerasıyla fark yaratacak

Nokia'nın uzun süredir beklenen telefonu Nokia 9 PureView'un yeni modelinde 64 MP çözünürlüğünde kameraya yer verilecek.

Akıllı telefonlardaki kamera sayılarının git gide arttığı bu dönemde eski kullanıcılarını kazanmak isteyen Nokia, 5 kameralı amiral gemisiyle fark yaratacak. Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılacak olan model daha birçok önemli özelliğe sahip.

Uzun süredir HMD Global'in 5 kameralı bir Nokia üzerinde çalıştığı biliniyordu. Altıgen şekilde sıralamaya sahip olan kameralar oldukça ilginç bir tasarım ile geliyor. Ayrıca donanım bakımından da zengin olan cihaz, Snapdragon 845 işlemciden gücünü alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek olan telefon 5.99 inç çözünürlükteki AMOLED ekran ile bizleri karşılayacak.

Cihazın arka tarafında yer alan 5 kamera, 64 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek. Bu sensörlerden ikisi 12 MP diğer ikisi 16 MP ve birinin ise 8 MP olması beklenirken 5 kameranın da aynı anda fotoğraf çekebileceği söyleniyor. Computational Photography adındaki mod sayesinde fotoğraf çekmek istediğiniz an hangi sensörü kullanmanız gerektiğini de öğrenebileceksiniz.

Nokia 9 PureView ile bir akıllı telefonla çekilebilecek en net fotoğrafları elde etmek isteyen HMD Global MWC 2019'sa sahne alacak.

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