Nokia 9 PureView, 64 Megapiksel kamerasıyla fark yaratacak
Nokia'nın uzun süredir beklenen telefonu Nokia 9 PureView'un yeni modelinde 64 MP çözünürlüğünde kameraya yer verilecek.
Akıllı telefonlardaki kamera sayılarının git gide arttığı bu dönemde eski kullanıcılarını kazanmak isteyen Nokia, 5 kameralı amiral gemisiyle fark yaratacak. Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılacak olan model daha birçok önemli özelliğe sahip.
Uzun süredir HMD Global'in 5 kameralı bir Nokia üzerinde çalıştığı biliniyordu. Altıgen şekilde sıralamaya sahip olan kameralar oldukça ilginç bir tasarım ile geliyor. Ayrıca donanım bakımından da zengin olan cihaz, Snapdragon 845 işlemciden gücünü alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek olan telefon 5.99 inç çözünürlükteki AMOLED ekran ile bizleri karşılayacak.
Cihazın arka tarafında yer alan 5 kamera, 64 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek. Bu sensörlerden ikisi 12 MP diğer ikisi 16 MP ve birinin ise 8 MP olması beklenirken 5 kameranın da aynı anda fotoğraf çekebileceği söyleniyor. Computational Photography adındaki mod sayesinde fotoğraf çekmek istediğiniz an hangi sensörü kullanmanız gerektiğini de öğrenebileceksiniz.
Nokia 9 PureView ile bir akıllı telefonla çekilebilecek en net fotoğrafları elde etmek isteyen HMD Global MWC 2019'sa sahne alacak.
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