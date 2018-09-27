Nokia 8110 4G Türkiye'de satışta!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
27.09.2018 - 16:28, Son Güncelleme:

Nokia 8110 4G Türkiye'de satışta!

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Nokia 8110 4G Türkiye'de satışta!

Nokia bir dönemin popüler telefonu 8110'u yeniledi. Matrix filmi ile hafızalara kazınan telefonun Türkiye fiyatı belli oldu. Peki Nokia 8110 4G'nin özellikleri neler? İşte Nokia 8110 hakkında bilmeniz gereken her şey...

Matrix filmi ile meşhur olan Nokia 8110, Türkiye’de 789 TL’ye alıcısını bekliyor. Garanti hizmeti, Nokia Türkiye tarafından veriliyor. Telefonun 4.5G LTE desteği bulunuyor.

Kızaklı ve kavisli tasarıma sahip Nokia 8110, oval kenarlarıyla daha modern bir görünüme bürünmüş. Telefonun üst bölümündeki anten çıkıntısı, yenilenen modelde yer almıyor. ‘Smart Feature OS’ işletim sistemiyle çalışıyor. Bu işletim sisteminde Google Asistant, Google Arama, Google Haritalar ve Yılan oyunu bulunuyor.

Qualcomm 205 yonga setinin güç verdiği telefonda 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı var. Wi-Fi, 2 MP arka kamera, 1500 mAh batarya, FM Radyo ve 3.5mm kulaklık girişi telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında.

Nokia 8110 4G için 789 TL’lik fiyat etiketi biçilmiş. Telefonun yurtdışı fiyatı ise 79 euro idi. Fiyatı pahalı olsa da nostalji yaşamak isteyenlerin ilgisini çekecektir.

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