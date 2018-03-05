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    Nokia 8110 4G ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 07:34 | Son Güncelleme:

    Nokia'nın ilk olarak Mobil Dünya Kongresi'nde duyurduğu ve muz şekline benzeyen tasarımıyla dikkat çeken efsane telefonu yenilendi, Nokia 8110 4G geri döndü. Üretici firmadan yapılan son açıklamada ise yeni telefonun çıkış tarihi netleşti.

    HMD Global, nostalji serisinin son halkası olan 8110 4G modelini bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Muz telefon olarak da adlandırılan yeni 8110 hakkında WhatsApp desteğinin olmayacağının açıklanmasının üzerinden birkaç gün geçmişken, bugün de cihazın Avrupa’da Mayıs ayının sonunda, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 2018 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacağı belirtildi.

    Bu açıklama ile birlikte yalnızca 8110 4G’nin değil; Nokia 1, Nokia 7 Plus ve Nokia 6 2018 modellerinin de benzer tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulmaya hazırlandığı da ortaya çıktı.

    Nokia’nın Matrix filminden rahatlıkla hatırlayabileceğiniz efsane modeli yenilenerek siyah ve sarı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

    Nokia yeni modellerinden 8110 4G'yi tanıttıMobil Dünya Kongresi'nde birçok marka önemli modellerini tanıttı. Efsane Nokia markası ise yeni modellerinden olan 8110 4G modelinikullanıcılara sundu. Selim ÖZTÜRK
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    Etiketler: nokia , nokia 8110 4g , telefon
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