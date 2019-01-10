Nokia 8 Sirocco için Android Pie güncellemesi geldi
HMD'nin geçtiğimiz yıl ses getiren telefonu Nokia 8 Sirocco için Android Pie güncelleme desteği nihayet geldi. Toplamda yaklaşık 1400 MB'lık bir dosya boyutuna sahip olan güncellemeyi OTA yöntemiyle kullanıcılar telefonlarına indirebilecek.
Nokia 8 Sirocco için Android Pie güncelleme desteği geldi. Snapdragon 835 işlemciden güç almasından dolayı alacağı yeni güncellemeden fazlasıyla faydalanması beklenen cihaz için bu güncellemenin ne gün yayınlayacağı henüz belli değil. Daha önce HMD yaptığı açıklamada Kasım ayını işaret etmişti; ancak aradan geçen yaklaşık 8 haftalık sürede herhangi bir güncelleme yayınlanmış değil. Ancak OTA yöntemiyle güncellemeyi indirebilmek mümkün.
Şirkete yakın kaynaklar ise Android Pie güncellemesinin yayınlanmasının an meselesi olduğu görüşünde hemfikir.
Eğer Nokia 8 Sirocco kullanıyorsanız, her gün cihazınızın güncelleme ayarlarını kontrol etmenizi öneriyoruz.
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