Nokia 8 model telefonlara Android Pie güncellemesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNokia 8 model telefonlara Android Pie güncellemesi
GeriTeknoloji Nokia 8 model telefonlara Android Pie güncellemesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
12.12.2018 - 07:56, Son Güncelleme:

Nokia 8 model telefonlara Android Pie güncellemesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nokia 8 model telefonlara Android Pie güncellemesi

Dünyanın önde gelen telefon markalarından Nokia, Nokia 8'lere Android Pie güncellemesini serbest bırakmaya başladı.

Nokia’nın ürün yönetimi sorumlusu Juho Sarvikas resmi Twitter hesabı üzerinden Snapdragon 835‘li Nokia 8 için Android 9.0 Pie güncellemesini beta olarak yayınlamaya başladıklarını müjdeledi.

Eğer siz de bir Nokia 8 kullanıcısı iseniz, buraya tıklayarak Nokia 8 Android Pie güncellemesinin beta programına kayıt olabilirsiniz.

Android Pie güncellemesi ile gelen yenilikler

Bildirimler, akıllı telefonların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Yerli yersiz gelen bildirimler ise bazen can sıkıcı olabiliyor. Google ise, bu konuya güzel bir dokunuş yaparak, Android Pie sürümü ile bildirim yönetimini daha iyi hale getirdi. Gelen bir bildirimi, sağa veya sola kaydırdığınızda, o uygulamaya ait bildirimleri susturmanızı sağlayacak.

Do Not Disturb moduna girdiğinizde ise, bildirimlerin ekranda görünmesini tamamen engelleyebileceksiniz. Telefonu ters çevirerek bu moda alabileceksiniz. Kişisel ve iş amaçlı uygulamaları ayırdığınızda da, grup bazında veya bildirimleri tamamen kapatma özelliği de kullanıma sunuldu.

iPhone X ile gelen gesture navigation, yani dokunuşlar ile yönlendirme özelliği, Android telefonlara da geliyor. Android Pie işletim sistemi, 2011 yılından bu yana, 3 tuşlu sistem sahipti. Şimdi ise bu kullanım şeması daha da gelişmiş hale gelecek.

Sürekli yerleşik olan butonların yerini tamamen alması zor gibi görünse de, Android işletim sistemine bir esneklik katacağı kesin. Ekranda az da olsa geniş alan yaratacak olması da bir avantaj. Beta süreci boyunca çok ilgi görmeyen bu özellik, tam sürümde daha etkin bir şekilde kullanılıyor.

3. parti yazılımlar ile yapılan bu özellik, artık varsayılanlar arasına girdi. Ekran görüntülerini düzenleyebilme, kullanıcıların aradığı pratik çözümler arasında yer alıyordu. Google, bu ihtiyacı gördü ve ekran görüntülerine düzenleme ve not düşme gibi özellikler getirdi.

Uygulama aramaları, Android Pie ile daha iyi hale getirildi. Yukarıdan aşağıya kaydırdığınızda karşınıza çıkan liste yerine, arattığınız uygulama ile alakalı ekstra özellikler ve işlevler dahil edildi. Örnek verecek olursak; Google Maps arattığınızda, uygulama ikonu birlikte, eve veya ofise navigasyon önerisi de karşınıza çıkacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Huawei'nin sahibinin kızı kefaletle serbest!

Cüce gezegen Ceres organik madde açısından zengin olabilir

Firefox 64 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

Rus kozmonotlar uzay aracındaki deliği inceleyecek