Nokia 8 model telefonlara Android Pie güncellemesi
Dünyanın önde gelen telefon markalarından Nokia, Nokia 8'lere Android Pie güncellemesini serbest bırakmaya başladı.
Nokia’nın ürün yönetimi sorumlusu Juho Sarvikas resmi Twitter hesabı üzerinden Snapdragon 835‘li Nokia 8 için Android 9.0 Pie güncellemesini beta olarak yayınlamaya başladıklarını müjdeledi.
Eğer siz de bir Nokia 8 kullanıcısı iseniz, buraya tıklayarak Nokia 8 Android Pie güncellemesinin beta programına kayıt olabilirsiniz.
Android Pie güncellemesi ile gelen yenilikler
Bildirimler, akıllı telefonların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Yerli yersiz gelen bildirimler ise bazen can sıkıcı olabiliyor. Google ise, bu konuya güzel bir dokunuş yaparak, Android Pie sürümü ile bildirim yönetimini daha iyi hale getirdi. Gelen bir bildirimi, sağa veya sola kaydırdığınızda, o uygulamaya ait bildirimleri susturmanızı sağlayacak.
Do Not Disturb moduna girdiğinizde ise, bildirimlerin ekranda görünmesini tamamen engelleyebileceksiniz. Telefonu ters çevirerek bu moda alabileceksiniz. Kişisel ve iş amaçlı uygulamaları ayırdığınızda da, grup bazında veya bildirimleri tamamen kapatma özelliği de kullanıma sunuldu.
iPhone X ile gelen gesture navigation, yani dokunuşlar ile yönlendirme özelliği, Android telefonlara da geliyor. Android Pie işletim sistemi, 2011 yılından bu yana, 3 tuşlu sistem sahipti. Şimdi ise bu kullanım şeması daha da gelişmiş hale gelecek.
Sürekli yerleşik olan butonların yerini tamamen alması zor gibi görünse de, Android işletim sistemine bir esneklik katacağı kesin. Ekranda az da olsa geniş alan yaratacak olması da bir avantaj. Beta süreci boyunca çok ilgi görmeyen bu özellik, tam sürümde daha etkin bir şekilde kullanılıyor.
3. parti yazılımlar ile yapılan bu özellik, artık varsayılanlar arasına girdi. Ekran görüntülerini düzenleyebilme, kullanıcıların aradığı pratik çözümler arasında yer alıyordu. Google, bu ihtiyacı gördü ve ekran görüntülerine düzenleme ve not düşme gibi özellikler getirdi.
Uygulama aramaları, Android Pie ile daha iyi hale getirildi. Yukarıdan aşağıya kaydırdığınızda karşınıza çıkan liste yerine, arattığınız uygulama ile alakalı ekstra özellikler ve işlevler dahil edildi. Örnek verecek olursak; Google Maps arattığınızda, uygulama ikonu birlikte, eve veya ofise navigasyon önerisi de karşınıza çıkacak.
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