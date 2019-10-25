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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.10.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Nokia 8.2 geliyor! En dikkat çeken özelliği ise...

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Nokia 8.2 geliyor! En dikkat çeken özelliği ise...

Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden biri olan Nokia, bu kez 5G teknolojisini destekleyen yeni akıllı telefonu Nokia 8.2 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Nokia ve Qualcomm önderliğinde geliştirilecek olan Nokia 8.2 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. Barselona'da gerçekleştirilen Qualcomm 5G zirvesinde konuşan bir HMD Global yetkilisi, gelecek sene içinde 5G desteğine sahip telefonların fiyatlarını yarı yarıya indirmeyi planladıklarını açıkladı. Bu telefonlardan biri de muhtemelen Nokia 8.2 olacak. 

Nokia 8.1 önümüzdeki günlerde yenileneceğinden ve HMD Global'in en popüler telefonlarından biri olduğundan, Nokia 8.2 firmanın yeni uygun fiyatlı 5G telefonu olabilir.

Cihazın teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Telefonun çentik yerine delikli ekran veya açılır kamerayla gelebileceği söyleniyor.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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