Nokia 8.2 geliyor! En dikkat çeken özelliği ise...
Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden biri olan Nokia, bu kez 5G teknolojisini destekleyen yeni akıllı telefonu Nokia 8.2 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Nokia ve Qualcomm önderliğinde geliştirilecek olan Nokia 8.2 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. Barselona'da gerçekleştirilen Qualcomm 5G zirvesinde konuşan bir HMD Global yetkilisi, gelecek sene içinde 5G desteğine sahip telefonların fiyatlarını yarı yarıya indirmeyi planladıklarını açıkladı. Bu telefonlardan biri de muhtemelen Nokia 8.2 olacak.
Nokia 8.1 önümüzdeki günlerde yenileneceğinden ve HMD Global'in en popüler telefonlarından biri olduğundan, Nokia 8.2 firmanın yeni uygun fiyatlı 5G telefonu olabilir.
Cihazın teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Telefonun çentik yerine delikli ekran veya açılır kamerayla gelebileceği söyleniyor.
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