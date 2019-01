Nokia 8.1 Plus'ın ilk görüntüleri ortaya çıktı

Ekran çerçevesi oldukça incelen ve nokta çentik kullanan Nokia 8.1 Plus, 'Plus' olarak adlandırılmasına karşın ekran ölçüsü olarak benzer boyutlarda. 6.22 inç'lik ekranı olan Plus modelinin aksine Nokia 8.1'in ekranı 6.18 inç'ti.



5 kamerayla gelen Nokia 9 Pureview'un aksine Zeiss Optik lens kullanan ve sadece çift arka kamera ile gelen Nokia 8.1 Plus'ın kamerasının hemen altında da parmak izi okuyucusu yer alıyor. USB Type-C arabirimini kullanan cihazın 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor ve eski standartları korumayı sürdürüyor.



Cihazın işlemcisi ve diğer teknik detayları ile ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor.