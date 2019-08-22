Nokia 7.2 ilk kez görüntülendi! Özellikleri nasıl olacak?
Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, bu kez Nokia 7.2 adında yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. İlk görüntüsü internete sızan telefon bakın hangi özelliklerle geliyor?
Nokia, yeni bir telefon geliştiriyor. Nokia 7.2 adını taşıyan bu yeni model telefonun ilk görüntüsü de internete sızdı. Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken, hemen yanında da LED flaş yer alıyor. Sol alt kısımda yer alan kameranın derinlik sensörü olduğu sanılırken, parmak izi tarayıcı da hemen kameranın alt bölümünde bulunuyor.
Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden gücünü alan Nokia 7.2, 6 GB RAM kullanıyor. 5G teknlojisini de destekleyen cihaz, amiral telefonların karşısına çıkacak güçlü bir telefon olacak.
Nokia 7.2’nin önümüzdeki ay gerçekleşecek IFA 2019'da tanıtılması bekleniyor. Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM'e sahip olması beklenen cihaz, 3.500 mAh batarya ve 6,2 inçlik bir ekranla piyasa sürülecek.
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