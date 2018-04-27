Nokia 6X nihayet satışa çıkıyor!
HMD Global ile güçlerini birleştiren Nokia, yeni çentikli tasarıma sahip Nokia 6X modelini bugün piyasaya sürecek. İşte çentikli Nokia 6X'in özellikleri ve fiyatı...
HMD Global ve Nokia ortaklığında üretilen yeni orta segmentte telefon Nokia 6X üzerine ilk görseller Çin'in Facebook'u olarak anılan Weibo'da yayınlandı. Ayrıca, telefonun bugün piyasaya çıkacağı da not edildi. Yayınlanan görseller üzerine Nokia'nın da, Apple'ın iPhone X'la başlattığı çentik akımından etkilendiği anlaşılıyor.
Nokia 6X'in özelliklerine bakıldığında ise Full HD çözünürlük sunan 5.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, telefon, 19:9 ekran formatında. Cihazda kullanılan işlemci noktasında ise MediaTek Helio P60 veya Snapdragon 636 olacağı düşünülüyor. 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle gelecek olan model, 64 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz bilinmeyen Nokia 6X, Carl Zeiss tarafından üretilen 12 MP'lik çift kamera ile gelecek.
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