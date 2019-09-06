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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriNokia 6.2 ve Nokia 7.2 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.09.2019 - 00:57, Son Güncelleme:

Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

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Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen dev teknoloji fuarı IFA 2019, Nokia'nın yeni telefonlarına sahne oldu. Şirket, Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 adında iki yeni akıllı telefonunun duyurusunu yaptı. Peki bu telefonlar hangi özelliklerle geliyor? Fiyatları ne oldu?

Nokia telefonlarının evi HMD Global, bugün iki yeni Nokia akıllı telefonu tanıttı. Nokia 7.2, ZEISS Optik lenslere sahip 48MP üçlü kamerasıyla kendi sınıfının standartlarını bir üst seviyeye taşırken, Nokia 6.2 PureDisplay ekranıyla yapay zekâ deneyimlerinin desteklediği gelişmiş üçlü kamera yapısını bir arada sunuyor. 

HMD Global'in Üst Düzey Ürün Yetkilisi Juho Sarvikas şunları söyledi: “Nokia 7.2 ve Nokia 6.2’nin Android 10’a hazır olarak sunulması, kullanıcılara giderek daha da geliştirilebilecek bir işletim sistemi deneyimi sağlıyor.” 

Nokia 7.2

Nokia 7.2, Quad Pixel teknolojisine ve ZEISS Optik lenslere sahip güçlü bir 48MP üçlü kamera barındırıyor. Pek çok özel görüntüleme deneyimini ilk kez görücüye çıkartan yeni Nokia 7.2, DSLR seviyesindeki pro-bokeh tarzını telefona entegre etmiş. Nokia 7.2, portre modunda ZEISS bokeh efektleri sunarak günün her saatinde daha iyi çekimler gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Bu bokeh efektleri, efsanevi ZEISS lenslerin görsel etki oluşturma ve kendine özel bulanıklık efektleri oluşturma biçimini değiştiriyor. Nokia 7.2, doğal optik bokeh’yi taklit edecek şekilde hem ön planın hem de arka planın bulanık hale getirilmesini sağlıyor. Cihaz, ayrıca yapay zekalı az ışıkta görüntü füzyonu teknolojisini son derece hassas 48MP’lik ana kamerayla birlikte kullanarak gece modunda gelişmiş az ışıkta görüntüleme sağlıyor. Kendisinden önceki neslin güçlü yönlerini de barındıran Nokia 7.2, iki günlük pil süresi, PureDisplay teknolojisi ve sürekli açık HDR’yi modası hiç geçmeyen İskandinav tasarımla sunuyor.

Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri


Ekran: 6,3 inç 1080p LCD, damla çentikli, Gorilla Glass 3
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Ana kamera: 48 MP f/1,79 (ZEISS üretimi), gece modu
İkinci kamera: Geniş açılı, 8 MP f/2,2
Üçüncü kamera: 5 MP derinlik sensörü
Ön kamera: 20 MP, süper portre, HDR
Batarya: 3.500 mAh
USB-C
3,5 mm kulaklık girişi
Bluetooh 5.0
NFC, FM Radyo
Google Asistan butonu

Nokia 6.2

Nokia 6 serisi akıllı telefonlar arasında üçlü kamera ve PureDisplay teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olan Nokia 6.2, uygun fiyatlı bir pakette sunuyor. Nokia 6.2, sürekli açık HDR özelliğini yeni bir akıllı telefon sınıfına taşıyor ve adanmış görsel işlemci ile desteklenen PureDisplay teknolojisiyle bir milyar kadar renk tonu sağlıyor. Yapay zekâ özelliklerinin güçlü bir üç sensörlü kamerayla birleştirilmesi sayesinde Nokia 6.2, takipçilerinin detaylı fotoğraflar, bokeh efektli portreler ve daha fazla alanı tek çerçevede buluşturan şaşırtıcı geniş açılı görüntüler çekmesini sağlıyor. Ayrıca, iki günlük pil süresiyle kullanıcıların pil endişesi yaşamadan daha fazlasını yapabilmelerini sağlıyor. 

Ekran: 6,3 inç 1080p LCD, damla çentikli, Gorilla Glass 3
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Ana kamera: 16 MP f/1,8
İkinci kamera: Geniş açılı, 8 MP f/2,2
Üçüncü kamera: 5 MP derinlik sensörü
Ön kamera: 8 MP f/2,0
Batarya: 3.500 mAh
USB-C
3,5 mm kulaklık girişi
Bluetooh 5.0
NFC, FM Radyo
Google Asistan butonu

Nokia 6.2, Kömür veya Buz renkleriyle 209 Euro (yaklaşık 1300 TL); Nokia 7.2 ise Cyan Yeşili, Kömür veya Buz renkleriyle 349 Euro (yaklaşık 2200 TL) fiyatlarla satışa sunulacak. 

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