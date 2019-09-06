Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri
Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen dev teknoloji fuarı IFA 2019, Nokia'nın yeni telefonlarına sahne oldu. Şirket, Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 adında iki yeni akıllı telefonunun duyurusunu yaptı. Peki bu telefonlar hangi özelliklerle geliyor? Fiyatları ne oldu?
Nokia telefonlarının evi HMD Global, bugün iki yeni Nokia akıllı telefonu tanıttı. Nokia 7.2, ZEISS Optik lenslere sahip 48MP üçlü kamerasıyla kendi sınıfının standartlarını bir üst seviyeye taşırken, Nokia 6.2 PureDisplay ekranıyla yapay zekâ deneyimlerinin desteklediği gelişmiş üçlü kamera yapısını bir arada sunuyor.
HMD Global'in Üst Düzey Ürün Yetkilisi Juho Sarvikas şunları söyledi: “Nokia 7.2 ve Nokia 6.2’nin Android 10’a hazır olarak sunulması, kullanıcılara giderek daha da geliştirilebilecek bir işletim sistemi deneyimi sağlıyor.”
Nokia 7.2
Nokia 7.2, Quad Pixel teknolojisine ve ZEISS Optik lenslere sahip güçlü bir 48MP üçlü kamera barındırıyor. Pek çok özel görüntüleme deneyimini ilk kez görücüye çıkartan yeni Nokia 7.2, DSLR seviyesindeki pro-bokeh tarzını telefona entegre etmiş. Nokia 7.2, portre modunda ZEISS bokeh efektleri sunarak günün her saatinde daha iyi çekimler gerçekleştirmenizi sağlıyor.
Bu bokeh efektleri, efsanevi ZEISS lenslerin görsel etki oluşturma ve kendine özel bulanıklık efektleri oluşturma biçimini değiştiriyor. Nokia 7.2, doğal optik bokeh’yi taklit edecek şekilde hem ön planın hem de arka planın bulanık hale getirilmesini sağlıyor. Cihaz, ayrıca yapay zekalı az ışıkta görüntü füzyonu teknolojisini son derece hassas 48MP’lik ana kamerayla birlikte kullanarak gece modunda gelişmiş az ışıkta görüntüleme sağlıyor. Kendisinden önceki neslin güçlü yönlerini de barındıran Nokia 7.2, iki günlük pil süresi, PureDisplay teknolojisi ve sürekli açık HDR’yi modası hiç geçmeyen İskandinav tasarımla sunuyor.
Ekran: 6,3 inç 1080p LCD, damla çentikli, Gorilla Glass 3
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Ana kamera: 48 MP f/1,79 (ZEISS üretimi), gece modu
İkinci kamera: Geniş açılı, 8 MP f/2,2
Üçüncü kamera: 5 MP derinlik sensörü
Ön kamera: 20 MP, süper portre, HDR
Batarya: 3.500 mAh
USB-C
3,5 mm kulaklık girişi
Bluetooh 5.0
NFC, FM Radyo
Google Asistan butonu
Nokia 6.2
Nokia 6 serisi akıllı telefonlar arasında üçlü kamera ve PureDisplay teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olan Nokia 6.2, uygun fiyatlı bir pakette sunuyor. Nokia 6.2, sürekli açık HDR özelliğini yeni bir akıllı telefon sınıfına taşıyor ve adanmış görsel işlemci ile desteklenen PureDisplay teknolojisiyle bir milyar kadar renk tonu sağlıyor. Yapay zekâ özelliklerinin güçlü bir üç sensörlü kamerayla birleştirilmesi sayesinde Nokia 6.2, takipçilerinin detaylı fotoğraflar, bokeh efektli portreler ve daha fazla alanı tek çerçevede buluşturan şaşırtıcı geniş açılı görüntüler çekmesini sağlıyor. Ayrıca, iki günlük pil süresiyle kullanıcıların pil endişesi yaşamadan daha fazlasını yapabilmelerini sağlıyor.
Ekran: 6,3 inç 1080p LCD, damla çentikli, Gorilla Glass 3
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Ana kamera: 16 MP f/1,8
İkinci kamera: Geniş açılı, 8 MP f/2,2
Üçüncü kamera: 5 MP derinlik sensörü
Ön kamera: 8 MP f/2,0
Batarya: 3.500 mAh
USB-C
3,5 mm kulaklık girişi
Bluetooh 5.0
NFC, FM Radyo
Google Asistan butonu
Nokia 6.2, Kömür veya Buz renkleriyle 209 Euro (yaklaşık 1300 TL); Nokia 7.2 ise Cyan Yeşili, Kömür veya Buz renkleriyle 349 Euro (yaklaşık 2200 TL) fiyatlarla satışa sunulacak.
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