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    Nokia 5233 patladı, ortaya bu görüntüler çıktı!

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Hindistan uyruklu 18 yaşındaki Nokia 5233 kullanıcısı Uma Oram, telefon şarjda iken birisiyle görüşmek isteyince olanlar oldu...

    HMD Global'ın 2010 yılında piyasaya sürdüğü Nokia 5233'ü kullanan 18 yaşındaki Uma Oram, önce telefonunu şarja taktı. Ardından da bir akrabasını aradı. Telefon bir anda Omar'ın kulağında patladı. Patlama sesini duyan insanlar hemen patlama sesinin geldiği yere doğru koştu. 

    Nokia 5233 patladı, ortaya bu görüntüler çıktı

    Bacaklarından, ellerinden ve göğüsünden yaralı olan baygın kadın, yardıma gelen insanların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın, kurtulamadı. HMD Global ise olayın yaşanmasıyla birlikte hemen bir basın açıklamasında bulundu: "Şu anda gelen haberlerde yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu onaylayamıyor olsak da, bahsi geçen akıllı telefonun HMD Global tarafından üretildiği ve satışa sunulduğu kesin bir durumdur. Bugüne kadar kullanıcılarımıza yüksek kalite ürünlerle en iyi deneyimleri yaşatmaya çalıştığımızı ve kullanıcılarımızın güvenliğini her zaman ön planda tuttuğumuzu belirtmek isteriz."

    Etiketler: hmd global , nokia , 5233
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