Nokia 5.1 için Android 9 Pie güncellemesi yayında
Eski başarısını yakalamak adına büyük uğraşlar veren Nokia, Nokia 5.1 modeli için Android 9 Pie güncellemesini yayınladı.
HMD Global ile birlikte eski günlerine geri dönmek isteyen Nokia, Nokia 5.1 modeli için Android 9 Pie güncellemesini yayınladı. Daha önce Nokia 3.1, 3.1 Plus, 5, 6 ve 8 Sirocco modellerine son Android güncellemesini yayınlayan Nokia, böylece güncelleme konusunda kullanıcılarının yüzünü güldürmüş oldu.
HMD Global yetkilileri Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Nokia 5.1 modeli için Android 9 Pie güncellemesinin geldiğini duyurdu. Güncelleme sonucunda ise navigasyon ve arayüz tarafında geliştirmeler yapıldı. Aynı zamanda yeni uygulamalar ve adaptif parlaklık özelliğiyle karşımıza çıkan telefon Android 9 Pie güncellemesini almasıyla daha renkli özelliklere sahip oldu.
Android 9 Pie güncellemesinin alacak Nokia telefonlar için sırada Nokia 1 ve 3 modellerinin bulunduğu söyleniyor. Elde edilen bilgiye göre Android'in son sürümü söz konusu telefonlar için 2019'un ikinci çeyreğinde gelecek.
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