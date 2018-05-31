Nokia 3310'a bu defa elektrik şoku verdiler!
Bugüne kadar başına gelmeyen kalmayan Nokia 3310'a bu kez de 1 milyon volt elektrik akımı verdiler; bakın sonuç nasıl oldu?
Bilenler bilir, Nokia 3310, dayanıklılığıyla kendini kanıtlamış zamanının en başarılı cep telefonuydu. Peki, dayanıklılığıyla bildiğiniz Nokia 3310'un tam 1 milyon volt elektriğe karşı da dayanıklı olduğunu biliyor muydunuz? Şaşırtıcı, ancak öyle. Kreosan English, bunun bir deneyini gerçekleştirmiş.
Bir YouTube kanalı olan Kreosan English, bir tarafta Nokia 3310'u bir tarafta ise 10 çekirdekli bir günümüz akıllı telefonunu yan yana aynı teste tabi tutarken, Nokia 3310'un bu kadar dayanıklı çıkacağını düşünmemiş olsa gerek. Fakat ünlü "eski toprak" söylemi, bu deneyde vuku bulmuş diyebiliriz. Zira testin kazananı Nokia 3310 olmuş.
Bu bağlantıdan izleyebileceğiniz Kreosan English'in karşılaştırma videosu oldukça ilginç. Test aşamasında Nokia 3310'un çevresinden elektrik dalgalarının yükseldiğini görebiliyor, ayrıca iki telefonun ekranında distorsiyon da göze çarpıyor.
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