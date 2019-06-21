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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Nokia 3 için Android Pie güncellemesi yayınlandı

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Nokia 3 için Android Pie güncellemesi yayınlandı

2017’de Türkiye’de piyasaya sürülen Nokia 3 ile birlikte Android 9 Pie'da çalışan Nokia akıllı telefonların sayısı 19'a yükseldi.

Nokia telefonların evi HMD Global, Nokia 3’ün Android 9 Pie'a yükseldiğini duyurdu. Bu durumla beraber, Android'in en yeni işletim sistemlerinde çalışan Nokia akıllı telefon portföyü daha da genişleyerek Google'ın en son yeniliklerini toplam 19 akıllı telefona taşıdı. 

Nokia 3'teki Android 9 Pie yükseltmesi, kullanıcının günlük rutinlerine yapay zekâ odaklı yenilikler getiriyor. Zamandan tasarruf, pil ömrünü iyileştirmek, ekran parlaklığını ayarlamak, daha sonra yapmak isteyebileceğiniz şeyleri tahmin etmek ve hatta Dijital Denge uygulaması ile ekran saatinizi daha iyi yönetmek için araçlar sağlıyor. 

Android 9 Pie’ın temel özellikleri 

Uygulama Aksiyonları: Android One ve Google Pixel'e özel olan Uygulama Hareketleri az sonra ne yapacağınızı tahmin eder, böylece bir sonraki görevinize daha çabuk geçersiniz. Örneğin, telefonunuz sabah işe gidişiniz sırasında, siz işteyken ya da kulaklığınızı bağladığınızda otomatik olarak uyum sağlayacaktır.
Size uyum sağlar: Uyarlanabilir Pil favori uygulamalarınızı nasıl kullanmayı sevdiğinizi öğrenir ve onlara daha az kullandığınız uygulamalara göre öncelik vererek pil ömrünü iyileştirir. İdeal ekran ayarları için de Android 9 Pie hangi parlaklığı kullanmayı sevdiğinizi öğrenen ve ona göre parlaklığı otomatik olarak ayarlayan Uyarlanabilir Parlaklığı sunar.

Daha fazla bilgi, daha hızlı: İster verileri doğrulayın ister programlara bakın ister yemek sipariş edin, Slices ile ihtiyacınız olanı daha hızlı bulursunuz. Slices favori uygulamalarınızın en iyi ve en ilgili taraflarını öne çıkarır.

Daha iyi yaşam kalitesi: Nokia akıllı telefonunuzu nasıl kullandığınızı daha fazla anlayın – kaç bildirim aldığınızı, ayrıca uygulamalarda ne kadar zaman geçirdiğinizi ve telefonunuza hangi sıklıkla baktığınızı görün. Kolayca günlük sınırlar koyun ya da istediğiniz zaman bağlantınızı kesmek için Rahatsız Etme moduna geçin.

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