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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
09.04.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

Nokia 3.1 Plus Türkiye'ye geldi! İşte özellikleri ve fiyatı

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Nokia 3.1 Plus Türkiye'ye geldi! İşte özellikleri ve fiyatı

Nokia'nın yeni telefonlarından biri olan ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Nokia 3.1 Plus Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Nokia'nın yeni telefonunun tüm özellikleri ve dikkat çeken fiyatı...

Ekim ayında tanıtılan Nokia 3.1 Plus modeli Türkiye'de kullanıcılarıyla buluştu. Son dönemde karşımıza çıkan sınırlı sayıdaki çentiksiz telefondan biri olan Nokia 3.1 Plus, 6 inç büyüklüğünde HD + çözünürlüklü ekran ile donatılmış.

3 GB RAM + 32 GB depolama hafızalı versiyonu ile giriş yapan telefonda 2 GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemci bulunuyorr. Arkadaki 12 megapiksel + 5 megapiksellik çift kamera telefonun dikkat çeken bir diğer özelliği. 

Nokia 3.1 Plus özellikleri

6 inç büyüklüğünde HD + (1440 x 720 piksel) çözünürlüklü 18: 9 ekran, 2,5D kavisli cam, sertleştirilmiş camla koruma

2 GHz Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) işlemci, 650MHz IMG PowerVR GE8320 GPU7

2GB/ 3GB RAM, 16GB / 32GB (eMMC 5.1) depolama, microSD ile 400GB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 8.1 (Oreo), Android 9.0’a yükseltilebilir (Pie)

Çift SIM (nano + nano + microSD)

13 megapiksel + 5 megapiksel çift arka kamera, LED Flaş, f / 2.0 diyafram, f / 2.4 diyafram

F / 2.2 diyaframa sahip 8 megapiksel ön kamera

Parmak izi sensörü

3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo

Boyutlar: 156.88 x 76.44 x 8.19 mm; Ağırlık: 180g

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

3.500 mAh batarya

Nokia 3.1 Plus Türkiye fiyatı ise 1399 TL oldu.

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