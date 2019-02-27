Nokia 3.1 Plus telefonlara Android 9 güncellemesi geldi
HMD Global'in Android Go programındaki telefonlarından biri olan Nokia 3.1 için Android 9 güncellemesi dağıtılmaya başladı.
Nokia telefonların evi HMD Global giriş seviyesi akıllı telefonlarından biri olan Nokia 3.1 Plus için Android 9 güncellemesini yayınlandı. HMD Global ile akıllı telefon piyasasına hızlı bir dönüş gerçekleştiren Nokia, yeni modelleri için Android 9 güncellemesini dağıtmaya başladı.
Nokia'nın giriş seviyesi telefonlarından Nokia 3.1 Plus geçtiğimiz yılın Ekim ayında piyasaya sunulmuştu. 6.1 inç boyutunda ekrana sahip olan cihaz, Helio P22 işlemciden güç alıyor. 2GB RAM ve 16GB depolama alanı ile sunulan Nokia 3.1 Plus'ın 3GB RAM ve 32GB depolama seçeneği de mevcut.
3500 mAh batarya ile gelen telefonun arka tarafında 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera bulunuyor. ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kameraya sahip. Geçtiğimiz günlerde Nokia 2.1 için yayınlanan Android Pie güncellemesi kademeli olarak dağıtılacak.
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