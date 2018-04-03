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    Nokia 2010 efsanesi yıllar sonra geri dönüyor!

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 07:39 | Son Güncelleme:

    Nokia'nın akıllı telefonlarını çıkaran HMD Global, Nokia 3310 ve Nokia 8110 modellerini geliştirip tekrar çıkarmıştı. Şimdi ise aynı şeyi Nokia 2010'a yapacak.

    Şirket, Nokia'nın eski telefonlarının modernleştirilmiş versiyonlarını çıkarmaya devam ediyor. HMD Global'in şimdiki hedefi ise 1994 yılında piyasaya sürülen Nokia 2010'u geri getirmek. HMD Global telefonu 25. yıl dönümünde çıkarmayı planlıyor. Bu yüzden cihazın Mobile World Congress 2019 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

    Nokia 2010 efsanesi yıllar sonra geri dönüyor

    Ürünün üzerinde bazı tasarım değişikliklerinin de yapılacağı iddialar arasında yer alıyor. Renkli ekran ve Nokia Series 30+ işletim sistemi ile gelecek olan cihazın 4G LTE bağlantısı olacağı düşünülüyor. Ayrıca telefonun WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaları desteklemesi de bekleniyor. HMD Global telefonu 25. yıl dönümünde çıkarmayı planlıyor.

    Etiketler: Çıkarıyor , Ne zaman çıkacak , Fiyat
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