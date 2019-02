Nokia 2.1 telefonlara Android 9 güncellemesi geldi

Nokia 2.1 model telefonlar için Android 9.0 güncellemesi geldi. Kademeli olarak telefonlara dağıtılmaya başlanan yeni güncelleme öncesi bu cihazlar Android 8.0 işletim sistemi altında çalışıyordu. Geçen yıl satışa sunulan Nokia 2.1 Snapdragon 425 işlemciden güç alıyor ve 1 GB RAM'le çalışıyor. Android Go programında yer alan telefonlardan biri olan cihaza gelen Android 9 güncellemesi aslında Android 9 Pie Go Edition olarak yayına sunulmuş durumda.



1 GB RAM ve 8 GB depolama kapasitesi sunan veya bunun daha da alt seviyesinde donanım taşıyan telefonlardan daha fazla verim alabilmek için her şeyden tasarruf eden ve telefonun donanımını verimli kullanan Android Go platformu tercih ediliyor.



Android Go işletim sistemi, normalde pek mümkün olmayan güncellemeleri bu tarz telefonlara sunarak önemli bir adım atmıştı. Nokia 2.1 modelinde HMD Global da güncellemenin akıcı olması için çeşitli optimizasyonlar yaptı.