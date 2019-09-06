Nokia 110: Fiyatıyla şaşırtan sıra dışı telefon
IFA 2019 kapsamında Nokia'nın duyurusunu yaptığı telefonlardan biri de Nokia 110 oldu. Bu telefonun akıllı olduğunu söylemek oldukça güç. En basit özelliklere sahip olan telefonun fiyatı da oldukça şaşırtıcı...
Nokia 110, MP3 çalar olarak da kullanılabilen bir telefon. Üç renk seçeneği bulunan telefon, kıvrımlı ve sağlam bir polikarbonat gövdeye sahip. 1.7 inç büyüklüğünde QQVGA ekranın yer aldığı telefon, alfanümerik klavye ile geliyor. 4 MB RAM ve 4 MB depolama alanı bulunan telefona müzik yüklemek için, microSD karta ihtiyacınız var. 32 GB’a kadar microSD kart destekleyen telefonda QVGA kameranın yanı sıra FM radyo desteği ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.
Tek ve Çift SIM seçeneği ile gelen telefon, 18.5 gün bekleme süresi sunabiliyor. 800 mAh kapasiteli bataryası sayesinde 18 saate kadar FM radyo çalabilen telefon, eski zamanın popüler oyunları yüklü geliyor.
Cihazın fiyatı ise sadecde 20 dolar...
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