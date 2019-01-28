Nokia 1 Plus geliyor! İşte muhtemel özellikleri
Nokia, yeni bir telefon hazırlığında. Nokia 1 Plus adını taşıması beklenen telefon düşük fiyatıyla alıcısıyla buluşacak. Peki cihazın özellikleri nasıl olacak?
Bir zamanların efsane telefon markası Nokia, eski günlerine dönmeye çalışıyor. Bu bağlamda ürün yelpazesine yeni modeller eklemeye devam eden şirket, Nokia 1 Plus ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Giriş seviyesi bir telefon olan Nokia 1 Plus, 1 GB RAM kullanıyor ve MediaTek'in 4 çekirdekli MT6739 işlemcisinden güç alıyor.
5 inç'lik ufak bir ekranla gelen telefon, 480x960 piksel ekran çözünürlüğü sunarken, diğer yandan da Android Go işletim sistemi altında çalışacak.
Gelecek ay İspanya'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Nokia 1 Plus'ın fiyatının 100 doları aşmayacağı düşünülüyor.
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