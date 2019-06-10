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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.06.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

NISSAN Türkiye’de Genel Müdür değişti

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NISSAN Türkiye’de Genel Müdür değişti

Genel Müdür Sinan ÖZKÖK’ün NISSAN Hindistan Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından, son görevi Citroen Türkiye Genel Müdürü olan Emre DOĞUERİ, NISSAN Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. DOĞUERİ, NISSAN’ın Türkiye operasyonları ile birlikte Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden de sorumlu olacak.

NISSAN, 10 Haziran 2019 itibariyle Türkiye’deki satış operasyonlarını gerçekleştiren NISSAN Otomotiv A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Emre DOĞUERİ’yi atadığını açıkladı. İstanbul’da görev yapacak olan DOĞUERİ, NISSAN’ın Türkiye’deki operasyonlarının yanı sıra, Kuzey Afrika ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden sorumlu olacak. 

Emre DOĞUERİ, görevi Sinan ÖZKÖK’ten devralırken, ÖZKÖK ise Hindistan operasyonlarını yürütmek üzere NISSAN Başkanlığı’na atandı. Hindistan, 4 milyon adetten fazla sektör hacmi ile Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinin en büyük pazarı. Renault ortaklığındaki İttifak ile birlikte, NISSAN’ın Hindistan’da ayrıca yıllık 480 bin otomobil kapasiteli bir de fabrikası bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye’de NISSAN’a liderlik eden Sinan ÖZKÖK, pazarda güçlü bir büyüme gerçekleştirmişti. 

Otomotiv sektöründe başarılı geçmişi ile Türkiye, Fransa, Cezayir ve Suudi Arabistan’da 20 yıllık bir deneyime sahip olan NISSAN Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Emre DOĞUERİ ise son olarak Citroen Türkiye’nin ülke operasyonlarından sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. 

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