NISSAN Türkiye’de Genel Müdür değişti
Genel Müdür Sinan ÖZKÖK’ün NISSAN Hindistan Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından, son görevi Citroen Türkiye Genel Müdürü olan Emre DOĞUERİ, NISSAN Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. DOĞUERİ, NISSAN’ın Türkiye operasyonları ile birlikte Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden de sorumlu olacak.
NISSAN, 10 Haziran 2019 itibariyle Türkiye’deki satış operasyonlarını gerçekleştiren NISSAN Otomotiv A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Emre DOĞUERİ’yi atadığını açıkladı. İstanbul’da görev yapacak olan DOĞUERİ, NISSAN’ın Türkiye’deki operasyonlarının yanı sıra, Kuzey Afrika ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden sorumlu olacak.
Emre DOĞUERİ, görevi Sinan ÖZKÖK’ten devralırken, ÖZKÖK ise Hindistan operasyonlarını yürütmek üzere NISSAN Başkanlığı’na atandı. Hindistan, 4 milyon adetten fazla sektör hacmi ile Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinin en büyük pazarı. Renault ortaklığındaki İttifak ile birlikte, NISSAN’ın Hindistan’da ayrıca yıllık 480 bin otomobil kapasiteli bir de fabrikası bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye’de NISSAN’a liderlik eden Sinan ÖZKÖK, pazarda güçlü bir büyüme gerçekleştirmişti.
Otomotiv sektöründe başarılı geçmişi ile Türkiye, Fransa, Cezayir ve Suudi Arabistan’da 20 yıllık bir deneyime sahip olan NISSAN Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Emre DOĞUERİ ise son olarak Citroen Türkiye’nin ülke operasyonlarından sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
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