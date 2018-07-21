Nissan Leaf Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
21.07.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Nissan Leaf Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili oldu

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Nissan Leaf Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili oldu

Nissan Leaf, Avrupa’da yılın ilk 6 ayında en çok satan elektrikli otomobil oldu. Ocak-Haziran döneminde 18 bin adetten fazla satılan LEAF, üçüncü nesil versiyonuyla piyasaya çıktığı Ekim 2017’den bu yana Avrupa’da 37 bin adetin üzerinde sattı.

Yeni NISSAN LEAF, 2018 yılının ilk yarısında Avrupa'nın en çok satan elektrikli aracı oldu. Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında 18 bin adedin üzerinde yeni NISSAN LEAF satışı gerçekleşirken, satışa sunulduğu Ekim 2017 tarihinden bu yana 37 binin üzerinde Avrupalı, tercihini NISSAN LEAF’ten yana kullandı.

Çevresel performansı, dinamik dış tasarımı ve sürüş destek teknolojileriyle dikkat çeken tamamen elektrikli yeni NISSAN LEAF, 40 kw/saatlik bataryasıyla Avrupa’nın yeni WLTP emisyonları ve ekonomi standardına göre 270 kilometrelik menzil sunuyor.

Nissan Leaf Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili oldu

Yeni LEAF; enerji, sürüş ve sosyal hayatla entegrasyon konularında NISSAN’ın öncü modeli konumunda. NISSAN Intelligent Mobility; müşteriler arasında  popüler olan NISSAN ProPILOT, ProPILOT Park ve e-Pedal gibi teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bugüne kadar yeni LEAF müşterilerinin yüzde 72'si isteğe bağlı olarak sunulan ProPILOT yarı otonom sürüş sistemini seçti.

İlk olarak 2010 yılında piyasaya sürülen NISSAN LEAF, o tarihten bu yana 340 binden fazla kişi tarafından satın alınırken, kısa bir süre önce de Avrupa’da 100 bin satış adedine ulaşmıştı.

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