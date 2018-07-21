Nissan Leaf Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili oldu
Nissan Leaf, Avrupa’da yılın ilk 6 ayında en çok satan elektrikli otomobil oldu. Ocak-Haziran döneminde 18 bin adetten fazla satılan LEAF, üçüncü nesil versiyonuyla piyasaya çıktığı Ekim 2017’den bu yana Avrupa’da 37 bin adetin üzerinde sattı.
Yeni NISSAN LEAF, 2018 yılının ilk yarısında Avrupa'nın en çok satan elektrikli aracı oldu. Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında 18 bin adedin üzerinde yeni NISSAN LEAF satışı gerçekleşirken, satışa sunulduğu Ekim 2017 tarihinden bu yana 37 binin üzerinde Avrupalı, tercihini NISSAN LEAF’ten yana kullandı.
Çevresel performansı, dinamik dış tasarımı ve sürüş destek teknolojileriyle dikkat çeken tamamen elektrikli yeni NISSAN LEAF, 40 kw/saatlik bataryasıyla Avrupa’nın yeni WLTP emisyonları ve ekonomi standardına göre 270 kilometrelik menzil sunuyor.
Yeni LEAF; enerji, sürüş ve sosyal hayatla entegrasyon konularında NISSAN’ın öncü modeli konumunda. NISSAN Intelligent Mobility; müşteriler arasında popüler olan NISSAN ProPILOT, ProPILOT Park ve e-Pedal gibi teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bugüne kadar yeni LEAF müşterilerinin yüzde 72'si isteğe bağlı olarak sunulan ProPILOT yarı otonom sürüş sistemini seçti.
İlk olarak 2010 yılında piyasaya sürülen NISSAN LEAF, o tarihten bu yana 340 binden fazla kişi tarafından satın alınırken, kısa bir süre önce de Avrupa’da 100 bin satış adedine ulaşmıştı.
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