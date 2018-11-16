Nişantaşı Üniversitesi'nde drone yarışı başlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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16.11.2018 - 07:05, Son Güncelleme:

Nişantaşı Üniversitesi'nde drone yarışı başlıyor

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Nişantaşı Üniversitesi'nde drone yarışı başlıyor

Lifecell Tech Drone League 2. Etap Yarışı, 17-18 Kasım'da Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde yapılacak.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Lifecell Tech Drone League 2. Etap Yarışı, 17-18 Kasım'da Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Tüm dünyada Formula 1’e rakip olarak gösterilen drone yarışları hızla yayılıyor. Pilotlar quad droneları, First Person View (FPV) ve özel radyo kumandaları ile heyecan dolu bir yarış keyfini seyircilere yaşatacak. Belirlenen bir alandan kalkan droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele edecek. 

Pilotların gözlüğündeki görüntü ekranlarda verilirken seyirciler de pilotlarla aynı heyecanı yaşayacak. 

Drone ve Teknoloji Festivali 

En hızlı pilotlar fantastik pistte 200 km ile yarışırken izleyiciler birçok teknolojik deneyim yaşayacak ve workshoplara katılabilecekler. Workshoplarda başarılı olan katılımcılar Lifecell'den sürpriz hediyeler kazanabilecekler. Workshoplar: Kodlu drone, drone uçuş ve drone simülatörü eğitimleri.

Etkinlik kapsamında katılımcılara, drone yarışı, drone şovları, simülatörler, oyunlar, Maker Atölyeleri, VR/E-Spor/RC Cars/Segway'leri sunulacak. Gün boyu sahnede DJ ve MC'ler performans sergileyecekler. 

17-18 Kasım 9.00–19.00 arasında girişin ücretsiz olduğu etkinliğe tüm drone ve teknoloji meraklılarını bekleniyor.

Gün boyu Maslak Sun Plaza önünden her 15 dakikada Ağaoğlu Maslak 1453 Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüsü’ne ücretsiz servisler olacak.Tech Drone League’in 2017 yılında 280 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği 16 etkinlikten sonra 2018 sezonunun sonunda hedef 1 milyon kişiye ulaşmak.

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