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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.05.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Nisan ayının en çok indirilen PlayStation oyunları

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Nisan ayının en çok indirilen PlayStation oyunları

Oyun dünyasının vazgeçilmez platformlarından biri olan PlayStation 4 ve PS4 Pro'da Nisan ayı içinde dünya genelinde en çok hangi oyunların indirildiğini biliyor musunuz?

Nisan ayının en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. Listenin başındaki isim ise kimseyi şaşırtmadı: Days Gone. The Last of Us'a olan benzerliğiyle dikkat çeken ve açık bir dünya sunan Days Gone'ın ardından ikinci sıradak isim ise Mortal Kombat 11 oldu. Hayli geliştirilen serinin yeni oyununun ardından bakın en çok hangi oyunlar konsollara indirildi?

World War Z

Borderlands: Game of the Year Edition

MLB The Show 19

Minecraft: PlayStation 4 Edition

Borderlands: The Handsome Collection

Call of Duty: Black Ops 4

Tom Clancy’s The Division 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Ücretsiz oynanan oyunlarda liste şöyle:

Apex Legends

Fortnite

World of Warships: Legends

Brawlhalla

Warface

Realm Royale

Pro Evolution Soccer 2019 Lite

H1Z1: Battle Royale

Dead or Alive 6: Core Fighters

DC Universe Online Free-to-Play


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