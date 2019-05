Nisan ayının en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. Listenin başındaki isim ise kimseyi şaşırtmadı: Days Gone. The Last of Us'a olan benzerliğiyle dikkat çeken ve açık bir dünya sunan Days Gone'ın ardından ikinci sıradak isim ise Mortal Kombat 11 oldu. Hayli geliştirilen serinin yeni oyununun ardından bakın en çok hangi oyunlar konsollara indirildi?



World War Z



Borderlands: Game of the Year Edition



MLB The Show 19



Minecraft: PlayStation 4 Edition



Borderlands: The Handsome Collection



Call of Duty: Black Ops 4



Tom Clancy’s The Division 2



Sekiro: Shadows Die Twice



Ücretsiz oynanan oyunlarda liste şöyle:



Apex Legends



Fortnite



World of Warships: Legends



Brawlhalla



Warface



Realm Royale



Pro Evolution Soccer 2019 Lite



H1Z1: Battle Royale



Dead or Alive 6: Core Fighters



DC Universe Online Free-to-Play