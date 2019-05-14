Nisan ayının en çok indirilen PlayStation oyunları
Oyun dünyasının vazgeçilmez platformlarından biri olan PlayStation 4 ve PS4 Pro'da Nisan ayı içinde dünya genelinde en çok hangi oyunların indirildiğini biliyor musunuz?
Nisan ayının en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. Listenin başındaki isim ise kimseyi şaşırtmadı: Days Gone. The Last of Us'a olan benzerliğiyle dikkat çeken ve açık bir dünya sunan Days Gone'ın ardından ikinci sıradak isim ise Mortal Kombat 11 oldu. Hayli geliştirilen serinin yeni oyununun ardından bakın en çok hangi oyunlar konsollara indirildi?
World War Z
Borderlands: Game of the Year Edition
MLB The Show 19
Minecraft: PlayStation 4 Edition
Borderlands: The Handsome Collection
Call of Duty: Black Ops 4
Tom Clancy’s The Division 2
Sekiro: Shadows Die Twice
Ücretsiz oynanan oyunlarda liste şöyle:
Apex Legends
Fortnite
World of Warships: Legends
Brawlhalla
Warface
Realm Royale
Pro Evolution Soccer 2019 Lite
H1Z1: Battle Royale
Dead or Alive 6: Core Fighters
DC Universe Online Free-to-Play
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