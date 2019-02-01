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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.02.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Nintendo'dan telefonlara yeni Mario oyunu geliyor!

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Nintendo'dan telefonlara yeni Mario oyunu geliyor!

Oyun sektörünün önemli isimlerinden Nintendo, telefonlar için yeni bir Mario oyununu yayınlamaya hazırlanıyor. Ancak daha önce Mart ayında yayınlanması planlanan Mario Kart Tour isimli oyunun bir takım nedenlerden dolayı çıkışının ertelendiği açıklandı.

Nintendo, hem iOS hem de Android cihazlar için Mario Kart Tour adını taşıyan yeni bir oyunu yayınlamayı planlıyor. Daha önce şirketten yapılan açıklamada takvim Mart ayını gösteriyordu; ancak Nintendo'dan gelen son bilgiler tarihin ertelendiği yönünde. Uygulamanın kalitesini artırmak adına takvimi ertelediklerini belirten Nintendo yetkilileri, çıkışın 2019 yaz sonu gibi olacağını duyurdu. 

Peki yeni Mario oyunu nasıl olacak? Mario Kart Tour hakkında hâlihazırda başka detay bulunmuyor. Oyunun mobil cihazlardaki oynanabilirliği de belirsizliğini koruyor. Nintendo’nun, tıpkı Super Mario Run’da olduğu gibi, kontrolleri en sade seviyede ve minimumda tutması bekleniyor.

Switch ve 3DS platformlarındaki oyunlarda kayda değer başarıları bulunan Nintendo'nun, akıllı telefon platformu için oyun geliştirmesinin bizlere neler getireceğini hep beraber göreceğiz. 

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