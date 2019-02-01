Nintendo'dan telefonlara yeni Mario oyunu geliyor!
Oyun sektörünün önemli isimlerinden Nintendo, telefonlar için yeni bir Mario oyununu yayınlamaya hazırlanıyor. Ancak daha önce Mart ayında yayınlanması planlanan Mario Kart Tour isimli oyunun bir takım nedenlerden dolayı çıkışının ertelendiği açıklandı.
Nintendo, hem iOS hem de Android cihazlar için Mario Kart Tour adını taşıyan yeni bir oyunu yayınlamayı planlıyor. Daha önce şirketten yapılan açıklamada takvim Mart ayını gösteriyordu; ancak Nintendo'dan gelen son bilgiler tarihin ertelendiği yönünde. Uygulamanın kalitesini artırmak adına takvimi ertelediklerini belirten Nintendo yetkilileri, çıkışın 2019 yaz sonu gibi olacağını duyurdu.
Peki yeni Mario oyunu nasıl olacak? Mario Kart Tour hakkında hâlihazırda başka detay bulunmuyor. Oyunun mobil cihazlardaki oynanabilirliği de belirsizliğini koruyor. Nintendo’nun, tıpkı Super Mario Run’da olduğu gibi, kontrolleri en sade seviyede ve minimumda tutması bekleniyor.
Switch ve 3DS platformlarındaki oyunlarda kayda değer başarıları bulunan Nintendo'nun, akıllı telefon platformu için oyun geliştirmesinin bizlere neler getireceğini hep beraber göreceğiz.
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