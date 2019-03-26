Nintendo'dan iki yeni model birden!
Nintendo'nun popüler oyun konsolu Switch, iki yeni modeliyle beraber karşımıza çıkacak. Çalışmalara başlayan şirket bakalım ne gibi özellikler sunuyor.
Oyun sektörünün önemli isimlerinden Nintendo'nun, bir süredir bu yıl içerisinde yeni Switch modellerini duyuracağı konuşuluyordu. The Wall Street Journal tarafından paylaşılan rapora göre söz konusu iddialar iyiden iyiye güçlendi. iki yeni Nintendo Switch modelinin tanıtılması beklenirken bunlardan birinin uygun fiyatlı olacağı söylenenler arasında.
Yeni Nintendo Switch'te ekranlar daha parlak, daha ince ve daha tasarruflu olacak olsa da muhtemelen büyük bir donanım ilerlemesi görmeyeceğiz, değişiklikler daha ziyade kozmetik olacak. Firma daha önce Switch’in uzun soluklu bir cihaz olmasını planladıklarını açıklamıştı.
Her ne kadar iki yeni modelin tanıtılacağı konuşulsa da yeni Nintendo Switch'in Xbox One ve PS4 gibi güçlü rakiplerine karşı üstünlük sağlaması beklenmiyor. Tüm bunların yanında uygun fiyatlı modelin daha taşınabilir yapıda olacağı ve titreşim özelliğine sahip olmayacağı konuşuluyor. Aynı zamanda ucuz Nintendo Switch, Nintendo 3DS serisinin yerini alacak.
Yüksek fiyatlı modelde ise gelişmiş teknolojilerin yer alacağı beklenirken beraberinde içerdiği oyunlarla rakipleriyle rekabet içerisine gireceği söyleniyor. Söz konusu cihazlar Haziran ayında düzenlenecek E3 fuarında tanıtılacak.
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