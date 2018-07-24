Nintendo Switch Türkiye'ye geliyor!
Nintendo'nun Türkiye distribütörü CD Media'dan yapılan açıklamada Nintendo'nun dünyayı kasıp kavuran oyun konsolu Nintendo Switch'in çok yakında Türkiye'ye geleceği duyuruldu.
Nintendo'nun Türkiye distribütörlüğünü yapan CD Media'nın ülke yöneticisi Levent Eroğlu müjdeyi verdi: Nintendo Switch sonunda ülkemize geliyor.
Nintendo Türkiye distribütörü CD Media'nın sorumlusu Levent Eroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşım ile Nintendo Switch'in Türkiye'ye gelişini duyurdu. Bununla beraber konsolun fiyatı ile ilgili bilgiler ise şimdilik bilinmiyor. Öte yandan yurt dışı fiyatı mevcut dolar kuru ile 1400 liraya gelen Switch'in, uygun fiyatlı olması halinde Nintendo takipçileri tarafından ilgiyle karşılanacağı belirtiliyor.
Nintendo Switch'in Türkiye'ye geleceğini haftalar önce ilk kez Hürriyet bu haberde okurlarına duyurmuştu.
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