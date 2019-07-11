Nintendo Switch Lite tanıtıldı! İşte yeni oyun canavarı
Türkiye'de daha çok Sony'nin PlayStation'ı ve Microsoft'un Xbox'ını bilsek de oyun sektörüne yıllarını veren Nintendo'nun da oyun konsolu pazarında hatırı sayılır bir pazar payı bulunuyor. Şirket, bir süredir internete sızan yeni oyun konsolunu daha fazla beklemeden duyururken, uygun fiyatı ile dikkat çeken Nintendo Switch Lite bakın hangi özelliklerle geliyor?
Nintendo, uygun fiyatıyla gelen yeni oyun konsolu Nintendo Switch Lite'ı gün yüzüne çıkardı. Daha çok bir el konsolu olarak da nitelendirilebilecek Nintendo Switch Lite, önceki modellerden farklı olarak televizyonlara görüntü aktarımı yapamıyor. Yine önceki modelde ayrıştırılabilen kontrolör kısmının bu sürümde bütünleşik olması da dikkat çekiyor. Olumsuz gibi görünse de, cihazın verdiği dayanıklılık hissini göz ardı etmemek gerekiyor.
Üç farklı renkte satışa sunulması beklenen Nintendo Switch Lite'i raflarda hem sarı, hem gri hem de turkuaz renklerinde göreceğiz. Nintendo Switch Lite, bir önceki sürüme göre daha küçük bir ekrana sahip. Ekran çözünürlüğüne bakıldığında kayda değer bir fark görülmezken, bataryasının önceki modele kıyasla geliştirildiği söylenebilir.
6.2 inç'lik ekranı olan Nintendo Switch'e göre ekranı daha küçük olan Nintendo Switch Lite'ın 5.5 inç'lik bir ekranı bulunuyor. Ancak ekran çözünürlükleri her iki modelde de aynı: 720p.
Bluetooth başta olmak üzere NFC ve WiFi desteğini de beraberinde getiren Nintendo Switch Lite, jiroskop sensörlerinden de faydalanıyor.
Gelelim Nintendo Switch Lite'ın fiyatına... 20 Eylül tarihinde satışa sunulacak olan Nintendo Switch Lite, 199 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Pokemon özel sürümü de bulunacak olan Nintendo Switch Lite'ın Nintendo Switch'a göre 100 dolar daha ucuz olması ise kullanıcılar için cazip bir seçenek olabilir.
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