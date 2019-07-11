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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.07.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Nintendo Switch Lite tanıtıldı! İşte yeni oyun canavarı

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Nintendo Switch Lite tanıtıldı! İşte yeni oyun canavarı

Türkiye'de daha çok Sony'nin PlayStation'ı ve Microsoft'un Xbox'ını bilsek de oyun sektörüne yıllarını veren Nintendo'nun da oyun konsolu pazarında hatırı sayılır bir pazar payı bulunuyor. Şirket, bir süredir internete sızan yeni oyun konsolunu daha fazla beklemeden duyururken, uygun fiyatı ile dikkat çeken Nintendo Switch Lite bakın hangi özelliklerle geliyor?

Nintendo, uygun fiyatıyla gelen yeni oyun konsolu Nintendo Switch Lite'ı gün yüzüne çıkardı. Daha çok bir el konsolu olarak da nitelendirilebilecek Nintendo Switch Lite, önceki modellerden farklı olarak televizyonlara görüntü aktarımı yapamıyor. Yine önceki modelde ayrıştırılabilen kontrolör kısmının bu sürümde bütünleşik olması da dikkat çekiyor. Olumsuz gibi görünse de, cihazın verdiği dayanıklılık hissini göz ardı etmemek gerekiyor. 

Üç farklı renkte satışa sunulması beklenen Nintendo Switch Lite'i raflarda hem sarı, hem gri hem de turkuaz renklerinde göreceğiz. Nintendo Switch Lite, bir önceki sürüme göre daha küçük bir ekrana sahip. Ekran çözünürlüğüne bakıldığında kayda değer bir fark görülmezken, bataryasının önceki modele kıyasla geliştirildiği söylenebilir. 

Nintendo Switch Lite tanıtıldı İşte yeni oyun canavarı


6.2 inç'lik ekranı olan Nintendo Switch'e göre ekranı daha küçük olan Nintendo Switch Lite'ın 5.5 inç'lik bir ekranı bulunuyor. Ancak ekran çözünürlükleri her iki modelde de aynı: 720p. 

Bluetooth başta olmak üzere NFC ve WiFi desteğini de beraberinde getiren Nintendo Switch Lite, jiroskop sensörlerinden de faydalanıyor. 

Gelelim Nintendo Switch Lite'ın fiyatına... 20 Eylül tarihinde satışa sunulacak olan Nintendo Switch Lite, 199 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Pokemon özel sürümü de bulunacak olan Nintendo Switch Lite'ın Nintendo Switch'a göre 100 dolar daha ucuz olması ise kullanıcılar için cazip bir seçenek olabilir.

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