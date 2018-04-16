Nintendo çoklu ekran için düğmeye bastı!
Nintendo Switch ile büyük başarılar yakalayan Nintendo'nun, şimdi ise bir çoklu ekran patenti aldığı ortaya çıktı.
Japon oyun devi Nintendo'nun son konsolu, Nintendo Switch, ülkemizde çok yoğun ilgi görmese de Dünya çapında geçtiğimiz sene 14.86 milyon adet sattı. Büyük bir başarı elde eden şirket şimdi ise yeni bir çoklu ekran patenti aldı.
Ortaya çıkan patent dosyalarına göre Nintendo, birbirleri ile iletişim halinde olan çoklu ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu ekranlar birbirleri ile birçok farklı açı ve kombinasyonda iletişim kurabiliyor.
Bilindiği üzere Nintendo Switch modelinde buna benzer bir teknoloji kullanmayı düşünmüştü. Ancak ortaya çıkan bu ekranlarda hiçbir kontrol bileşeni bulunmuyor.
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