Nike'tan bağcıklarını kendi başına bağlayabilen ayakkabı!
Geleceğe Dönüş filminde ilk kez tanık olduğumuz Nike'ın 'kendi bağcıklarını bağlayabilen' ayakkabısı, 2019'da çok daha düşük bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Efsane bilim kurgu filmi Geleceğe Dönüş'te ilk kez karşımıza çıkan kendi bağcıklarını bağlayabilen ayakkabılar yıllar sonra gerçek oluyor, hayatımıza giriyor. Nike, 3 yıl önce tanıttığı ayakkabıları yüksek fiyatından dolayı genel kullanıma bugüne kadar açamamıştı. Şirket, 2019 yılında daha uygun fiyatlı kendi bağcıklarını bağlayan bir ayakkabı modeliyle bu durumu tersine çevirmek istiyor.
SoleCollector’un haberine göre ise Nike ikinci nesil ve nispeten satın alınabilir (350 dolar) yüksek teknolojili spor ayakkabısı üzerinde çalışıyor. Böylece ayakkabıların fiyatlarını aşağı çeken Nike'ın satışları 2019 içinde artırmayı planlıyor.
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