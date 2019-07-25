NGN, Nokia işbirliği ile yeni nesil WAN çözümünü duyurdu

Nokia ürün ailesi içinde yer alan Nuage Networks sanal sunucu platformu, müşterilerin hem veri merkezleri hem de dağınık şubelerinde ağ yönetimini yazılım tabanlı bir çözüm ile daha hızlı, daha esnek ve daha kolay yönetmelerini amaçlıyor.

Nokia Nuage, Türkiye’nin dijital kalesi Star of Bosphorus Veri Merkezi’ne yatırım yaparak NGN ile birlikte Türkiye’deki kurumsal müşterilere yönetilen hizmet sunmaya başladı.

NGN, NOKIA ile yaptığı iş birliği neticesinde, kurumsal müşterilerin en çok ihtiyaç duyduğu SD-WAN 2.0 hizmetini kendi veri merkezi üzerinden paylaşımlı olarak hizmete açıyor. Açık kaynak kodlu ve yazılım tabanlı teknolojisi ile kaliteli, güvenli, basit ve yönetilebilir WAN bağlantısı sağlayan ISP bağımsız SD-WAN 2.0; güvenli ve yetkin çoklu bulut bağlantısı ve çözümleri sunarak birden fazla WAN bağlantısı üzerinden trafiğin yük paylaşımını daha verimli hale getiriyor ve kritik datanın önceliklendirilmesini, ihtiyaç duyulan band genişliğinin tahsis edilmesini sağlıyor.

İlk yatırım maliyetine gerek olmaksızın 36 ay süreyle bütçelendirilen hizmet, “kullandığın kadar öde” modeli ile kurumlara maliyet avantajı yaratıyor.

NGN Network Satış Öncesi Mühendisi Osman Gürten, SD-WAN 2.0 çözümü ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kurumların açık, esnek bulut çözümlerine yatırımları lineer bir ivmeyle artıyor. SD-WAN, veri merkezi mimarisinde benzer avantajlar sağlamak için uygun bir teknoloji olma yolunda ilerliyor. Kurumsal müşterilerimiz genellikle pahalı, sabit devreleri veya tescilli donanımı içeren özel veya özel WAN teknolojisi yüklemek yerine daha esnek, açık ve bulut tabanlı WAN teknolojileri talep ediyorlar. SD-WAN teknolojisiyle de biz, mümkün olduğunca açık ve yazılım tabanlı teknoloji ile kaliteli, güvenli ve basit bulut özellikli bir WAN bağlantısı sağlayarak maliyet ve güvenlik odaklı çözümler sunuyoruz. Nokia ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle beraber birçok başarılı projeye imza atacağımıza inanıyoruz.”

SD-WAN 2.0 teknolojisinin kamu ve özel sektörde son kullanıcıların alt yapı ve iletişim maliyetlerini ciddi anlamda düşüreceğini belirten Nokia Enterprise Türkiye Satış Müdürü Ahmet Enes Aladaş: “Bu teknoloji globalde kendini kanıtlamış ve süreç içerisinde müşteri deneyimleri baz alınarak geliştirilmiş bir teknoloji. Nokia, global servis sağlayıcılar tarafından en çok tercih edilen Nuage SD-WAN 2.0 çözümünü, Türkiye’nin en gelişmiş veri merkezlerinden biri “Star of Bosphorus Veri Merkezi” üzerinden, sektörün öncü kurumlarından NGN ile birlikte son kullanıcılara yönetilebilir servis olarak sunmanın mutluluğunu yaşıyor. İnanıyoruz ki Nuage SD-WAN 2.0, tüm müşteriler için “Yönetilebilir Servis” kavramını yeniden tanımlayacaktır.” dedi.

Kurumların teknik ve mali sorunları ve dev şirketlerin yaptığı satın almalar SD-WAN üzerindeki ilgiyi artırdı. Açık kaynak kodlu ve yazılım tabanlı teknolojisi ile kaliteli, güvenli, basit ve yönetilebilir WAN bağlantısı sunan SD-WAN 2.0, başta bankacılık, sigorta ve perakende olmak üzere 50’den fazla şubesi olan kurumsal şirketler için avantajlar sağlıyor.