Next Coders eğitimlerine matematiği de eklediler

Ar-Ge’siyle “Türkiye’nin mühendis okulu” olan Netaş, yeni nesil mühendisler yetiştirmek için geçen yıl hayata geçirdiği Next Coders kodlama eğitimi programına matematik derslerini ekledi. Girişimci Can Gürses’in kurduğu Çocuklar için Oyunlarla Matematik Atölyesi iş birliğiyle derinleştirdiği programıyla Netaş, matematiği eğlenceli bir şekilde günlük hayatla ilişkisini açıklayıp çocuklara anlatarak, matematiksel düşüncenin temellerini atmayı, çocukların problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Çalışanların çocuklarının dahil olduğu Next Coders eğitim programı 28 hafta sürüyor.

4 ayda 1700 saatin üzerinde kodlama eğitimi verdik



Dünya Mühendisler Günü kapsamında Next Coders ile ilgili olarak Netaş Marka ve Kurumsal İletişim’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Buket Okumuş, şunları kaydetti; “Dijital çağın ve yeni neslin ihtiyaçları paralelinde hedefimiz; sorgulayan, analitik bakabilen, farklı bakış açıları geliştirebilen, problem çözebilme kabiliyeti yüksek bireyler yetiştirmek. Bu doğrultuda Next Coders ile bilişsel yeteneklerini geliştirerek erken yaşta çocukların anlayış ve zihin yapısı güçlendirmek önceliğimiz. Next Coders Eğitim Programı ile 52 yıllık mühendislik bilgi birikimimizi yeni kuşaklara aktarıyoruz. Programımızın iki bacağı bulunuyor. İlk bacağında gönüllü mühendislerimizle okullara giderek ilkokul çağındaki öğrencilere erken yaşta bilinç oluşturmak üzere eğitimler veriyoruz. Geçen yıl toplam 4 ayda 1700 saatin üzerinde eğitim verdik. Diğer bacağında ise, çalışanlarımızın çocukları var. Geçen yıl 12 hafta olan Next Coders eğitimlerimizi bu yıl Çocuklar için Oyunlarla Matematik Atölyesi işbirliğiyle 28 haftaya çıkardık. Çocuklarımıza bilimin temeli olan matematiği, oyunlarla eğlenceli bir şekilde anlatıyoruz. Böylece, günlük hayatımızın temelinde yer alması gereken analiz, sorgulama ve öğrenme güdülerini çocuklarımızda geliştirmeye çalışıyoruz.”