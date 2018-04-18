New York Başsavcısı kripto paralarla ilgili soruşturma başlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNew York Başsavcısı kripto paralarla ilgili soruşturma başlattı
GeriTeknoloji New York Başsavcısı kripto paralarla ilgili soruşturma başlattı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
18.04.2018 - 08:15, Son Güncelleme:

New York Başsavcısı kripto paralarla ilgili soruşturma başlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
New York Başsavcısı kripto paralarla ilgili soruşturma başlattı

New York Başsavcısı Eric T. Schneiderman, Bitcoin ve Ethereum gibi yüzlerce para birimleri ile ilgili soruşturma başlattı.

Kripto para birimi yatırımcılarını ve tüketicileri koruma kapsamında, Başsavcı Schneiderman iç kontroller ve müşteri varlıklarını korumaya yönelik önlemler hakkında önemli bilgiler talep eden on üç büyük sanal döviz işlem platformuna mektup gönderdi.  

Kripto paraların artmasıyla birlikte, New York'ta ve ülke genelinde tüketiciler, paralarını yatırdıklarında şeffaflık ve hesap verebilirlik hakkına sahip olduğu belirtilen Başsavcı Schneiderman,  “Çoğu zaman, tüketiciler bu ticaret platformlarının adalet, dürüstlüğü ve güvenliğini değerlendirmek için ihtiyaç duydukları temel bilgilere sahip değiller” dedi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, perakende yatırımcıların sanal para birimi ticaretine güven duydukları platformlara ve uygulayıcı kurumları, yatırımcıları ve tüketicileri daha iyi bilgilendirmeye yönelik olarak şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçladığı vurgulandı.

New York Başsavcısı Eric T. Schneiderman imzasıyla platformlara gönderilen mektupta yer alan ankette; Mülkiyet ve Kontrol, Temel İşlem ve Ücretler, Ticaret Politikaları ve Prosedürleri, Ticari İşlemlerin Kesintileri ve diğer askıya almalar da dahil olmak üzere altı ana konu başlığı altında yer alan bilgileri açıklaması istendi. Ayrıca platformlardan; İç Kontroller, Gizlilik ve Para Aklama gibi konularda platformların şüpheli ticaret ve piyasa manipülasyonu ile mücadeleye yaklaşımlarını tanımlamasını talep etti. Botların işletilmesi ile ilgili politikalar konusunda da halka açık olmayan ticaret bilgilerinin kullanımı ve erişimindeki sınırlamaları, müşteri fonlarını hırsızlık, sahtecilikten ve diğer risklerden korumak için ne tür önlemler alındığı mektupta sorulan diğer hususlar olduğu açıklandı.
 
Açıklamanın son bölümünde Başsavcılık ofisinin bu sürecin sonunda gelecek cevapları analiz ederek öğrendiklerini halka açıklayacağı bildirildi.

Bilgi istenilen kripto para platformlarının isimleri; Coinbase, Inc. (GDAX), Gemini Trust Company, bitFlyer USA Inc., iFinex Inc. (Bitfinex), Bitstamp USA Inc., Payward, Inc. (Kraken), Bittrex, Inc., Circle Internet Financial Limited (Poloniex LLC), Binance Limited, Elite Way Developments LLP (Tidex.com), Gate Technology Incorporated (Gate.io), itBit Trust Company; and, Huobi Global Limited (Huobi.Pro) şeklinde açıklandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

New York Başsavcısı kripto paralarla ilgili soruşturma başlattı

Porno sitelerinde bitcoin'le ödeme dönemi

LG G7 ThinQ'nun tüm özellikleri belli oldu! İşte LG'nin yeni oyuncağı

Uber, güvenliği arttıracak önlemler getiriyor