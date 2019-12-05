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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.12.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

NetMotion, Panasonic ve Microsoft, bir tableti stratosfere gönderdi

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NetMotion, Panasonic ve Microsoft, bir tableti stratosfere gönderdi

NetMotion, Panasonic ve Microsoft, TOUGHBOOK'u dayanıklılık testine tabi tutarak uzaya gönderdi. İngiltere'nin kırsallarında gerçekleşen bu testte ürünün dayanıklılığının, ağ bağlantısının ve uygulama performansı test edildi.

Mobil iş gücü için bağlantı ve güvenlik çözümleri şirketi NetMotion, Microsoft ve Panasonic ile İngiltere'de ürün dayanıklılık testi yaptığını duyurdu. Testte Microsoft Teams araması yapan bir Panasonic TOUGHBOOK®, bir meteoroloji balonuna bağlandı ve balon da cihazı stratosfere kadar çıkardı. 110 fit uzaklıkta Wi-Fi bağlantısından 4G LTE hücresel bağlantıya sorunsuzca geçiş yapan ve 10.000 fit yükseklikte bile aramayı devam ettiren TOUGHBOOK, balonun patlamasının ardından yaklaşık 100.000 fit yükseklikten Herefordshire yakınlarına çakıldı. 

NetMotion, Panasonic ve Microsoft, bir tableti stratosfere gönderdi

British Gas markasıyla da bilinen Centrica'yla çalışan NetMotion, Microsoft ve Panasonic, çözümlerinin zorlayıcı ortamlarda nasıl olduğunu göstermek istedi.

Centrica Mobil Cihaz Uzmanı Stuart Carver, konuyla ilgili şunları söyledi: “Kesintisiz ağ bağlantısı, saha çalışanlarımızın başarısı için kritik öneme sahip. NetMotion, Panasonic ve Microsoft, her durumda stabil bağlantı sunan birbiriyle son derece uyumlu çözümler oluşturuyor. Bu zorlu test de bunu ispatlamanın en güzel yollarından birisiydi.”

Panasonic TOUGHBOOK İngiltere ve İrlanda Pazarlama Müdürü Daniel Creasey, “Bağlantının devam etmesini sağlamak, mobil çalışanların büyük çoğunluğu için açık bir şekilde çok önemli. Titreşim, şok ve sıcaklıkta uç noktalara bile dayanacak şekilde tasarlanan cihaz, 100.000 fitten düştüğünde bile hiçbir sorun yoktu” dedi.

NetMotion İngiltere Ülke Müdürü Achi Lewis, “Bu tür testler, donanımı ve yazılımı kırılma noktasına kadar zorluyor. Sahadaki normal bir insanın sınırları bu kadar sınırlamasını beklemiyorum ancak cihazların, uygulamaların ve kritik ağ bağlantılarının onları tabi tutulan her şeye karşı dayanabildiğini bilmek güzel” dedi.

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