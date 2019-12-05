NetMotion, Panasonic ve Microsoft, bir tableti stratosfere gönderdi
NetMotion, Panasonic ve Microsoft, TOUGHBOOK'u dayanıklılık testine tabi tutarak uzaya gönderdi. İngiltere'nin kırsallarında gerçekleşen bu testte ürünün dayanıklılığının, ağ bağlantısının ve uygulama performansı test edildi.
Mobil iş gücü için bağlantı ve güvenlik çözümleri şirketi NetMotion, Microsoft ve Panasonic ile İngiltere'de ürün dayanıklılık testi yaptığını duyurdu. Testte Microsoft Teams araması yapan bir Panasonic TOUGHBOOK®, bir meteoroloji balonuna bağlandı ve balon da cihazı stratosfere kadar çıkardı. 110 fit uzaklıkta Wi-Fi bağlantısından 4G LTE hücresel bağlantıya sorunsuzca geçiş yapan ve 10.000 fit yükseklikte bile aramayı devam ettiren TOUGHBOOK, balonun patlamasının ardından yaklaşık 100.000 fit yükseklikten Herefordshire yakınlarına çakıldı.
British Gas markasıyla da bilinen Centrica'yla çalışan NetMotion, Microsoft ve Panasonic, çözümlerinin zorlayıcı ortamlarda nasıl olduğunu göstermek istedi.
Centrica Mobil Cihaz Uzmanı Stuart Carver, konuyla ilgili şunları söyledi: “Kesintisiz ağ bağlantısı, saha çalışanlarımızın başarısı için kritik öneme sahip. NetMotion, Panasonic ve Microsoft, her durumda stabil bağlantı sunan birbiriyle son derece uyumlu çözümler oluşturuyor. Bu zorlu test de bunu ispatlamanın en güzel yollarından birisiydi.”
Panasonic TOUGHBOOK İngiltere ve İrlanda Pazarlama Müdürü Daniel Creasey, “Bağlantının devam etmesini sağlamak, mobil çalışanların büyük çoğunluğu için açık bir şekilde çok önemli. Titreşim, şok ve sıcaklıkta uç noktalara bile dayanacak şekilde tasarlanan cihaz, 100.000 fitten düştüğünde bile hiçbir sorun yoktu” dedi.
NetMotion İngiltere Ülke Müdürü Achi Lewis, “Bu tür testler, donanımı ve yazılımı kırılma noktasına kadar zorluyor. Sahadaki normal bir insanın sınırları bu kadar sınırlamasını beklemiyorum ancak cihazların, uygulamaların ve kritik ağ bağlantılarının onları tabi tutulan her şeye karşı dayanabildiğini bilmek güzel” dedi.
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