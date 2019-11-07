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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Netmarble’dan yeni bir oyun Magic: ManaStrike

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Netmarble’dan yeni bir oyun Magic: ManaStrike

Netmarble, Wizards of the Coast iş birliğiyle Magic: The Gathering için yaptığı ilk oyunu olan Magic: ManaStrike’ı duyurdu. Oyun, Magic: The Gathering’in orijinal büyüler ve karakterler evrenini, 3 boyutlu görseller ve yeni bir deneyimle mobil ortama taşıyor.

Netmarble Corp., Wizards of the Coast oyun serisi Magic: The Gathering için yaptığı ilk oyunu olan Magic: ManaStrike’a dair yeni ayrıntıları duyurdu. Netmarble Monster stüdyosu tarafından özel olarak geliştirilen Magic: ManaStrike, en sevilen büyüler ile Chandra Nalaar, Jace Beleren ve daha fazlasını tamamen yeni bir türde canlandıran senkronize bir mobil dövüş oyunu. 

Oynanması kolay, ustalaşması zor Magic: ManaStrike, kullanıcı dostu arayüzü ile basit, taktik ve stratejik bir oyun sunuyor. Oyun, yoğun oyuncular arası (PvP) karşılaşmalarda rakipler arasında birçok özel stratejiyi ön plana çıkarıyor. Oyuncular, Magic: The Gathering oyununun orijinal büyüler ve karakterler evrenini yüksek kaliteli 3 boyutlu inanılmaz görsellerle avuçlarının içinde tecrübe edebilecek. 

Netmarble’dan yeni bir oyun Magic: ManaStrike

Magic: ManaStrike nasıl oynanır? 

Oyuncular, oyunun ilk aşamalarında onlara rehberlik eden ayrıntılı bir eğitim ile oyuna başlayacak. Magic’in beş ikonik renginden (Beyaz, Mavi, Siyah, Kırmızı veya Yeşil) birinde, önceden hazırlanmış bir kart destesi seçtikten sonra hızlı taktiklerin ve süratli oyunun savaş alanında üstünlük kazandırdığı karşılaşmalarda canlı rakiplere karşı savaşacaklar. Oyunda ilerledikçe yeni kartlar toplayacak ve birimlerini Magic: The Gathering’in derin yaratık kütüphanesinden esinlenerek, bireysel oyun tarzlarına ve stratejilerine uyacak şekilde geliştirebilecekler. 

Magic: ManaStrike, ilk defa oynanması da dahil olmak üzere, ilk kez 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Güney Kore’nin Busan kentinde gerçekleşecek bu yılki G-Star Fuarı’nda tanıtılacak.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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