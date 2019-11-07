Netmarble’dan yeni bir oyun Magic: ManaStrike
Netmarble, Wizards of the Coast iş birliğiyle Magic: The Gathering için yaptığı ilk oyunu olan Magic: ManaStrike’ı duyurdu. Oyun, Magic: The Gathering’in orijinal büyüler ve karakterler evrenini, 3 boyutlu görseller ve yeni bir deneyimle mobil ortama taşıyor.
Netmarble Corp., Wizards of the Coast oyun serisi Magic: The Gathering için yaptığı ilk oyunu olan Magic: ManaStrike’a dair yeni ayrıntıları duyurdu. Netmarble Monster stüdyosu tarafından özel olarak geliştirilen Magic: ManaStrike, en sevilen büyüler ile Chandra Nalaar, Jace Beleren ve daha fazlasını tamamen yeni bir türde canlandıran senkronize bir mobil dövüş oyunu.
Oynanması kolay, ustalaşması zor Magic: ManaStrike, kullanıcı dostu arayüzü ile basit, taktik ve stratejik bir oyun sunuyor. Oyun, yoğun oyuncular arası (PvP) karşılaşmalarda rakipler arasında birçok özel stratejiyi ön plana çıkarıyor. Oyuncular, Magic: The Gathering oyununun orijinal büyüler ve karakterler evrenini yüksek kaliteli 3 boyutlu inanılmaz görsellerle avuçlarının içinde tecrübe edebilecek.
Magic: ManaStrike nasıl oynanır?
Oyuncular, oyunun ilk aşamalarında onlara rehberlik eden ayrıntılı bir eğitim ile oyuna başlayacak. Magic’in beş ikonik renginden (Beyaz, Mavi, Siyah, Kırmızı veya Yeşil) birinde, önceden hazırlanmış bir kart destesi seçtikten sonra hızlı taktiklerin ve süratli oyunun savaş alanında üstünlük kazandırdığı karşılaşmalarda canlı rakiplere karşı savaşacaklar. Oyunda ilerledikçe yeni kartlar toplayacak ve birimlerini Magic: The Gathering’in derin yaratık kütüphanesinden esinlenerek, bireysel oyun tarzlarına ve stratejilerine uyacak şekilde geliştirebilecekler.
Magic: ManaStrike, ilk defa oynanması da dahil olmak üzere, ilk kez 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Güney Kore’nin Busan kentinde gerçekleşecek bu yılki G-Star Fuarı’nda tanıtılacak.
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