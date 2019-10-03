Netmarble’dan oyun geliştirici adaylarına Hyper-Casual semineri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNetmarble’dan oyun geliştirici adaylarına Hyper-Casual semineri
GeriTeknoloji Netmarble’dan oyun geliştirici adaylarına Hyper-Casual semineri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
03.10.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Netmarble’dan oyun geliştirici adaylarına Hyper-Casual semineri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Netmarble’dan oyun geliştirici adaylarına Hyper-Casual semineri

Netmarble EMEA, oyun geliştiricilerinin dünya çapında başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla başlattığı “Hyper Hits Project” kapsamında Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencilerine 4 Ekim 2019 Cuma günü Santralistanbul’da bir seminer verecek. Seminerde özellikle hyper-casual türündeki oyunların tüm yapım ve pazarlama süreci hakkında bilgiler paylaşılacak.

Oyun stüdyolarının oyunları için yayıncılık hizmeti veren Netmarble EMEA, hyper-casual oyun geliştiricilerin dünya çapında başarılara imza atmasını sağlamak amacıyla başlattığı “Hyper Hits Project” kapsamında Bilgi Üniversitesi’nde bir seminer verecek. Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde, 4 Ekim 2019 Cuma günü, Santralistanbul’da gerçekleştirilecek seminerde öğrencilere özellikle hyper-casual oyunlar hakkında bilgi verilecek. 

Öğrenciler profesyonellerle buluşacak 

Seminerde dijital oyun sektörü ve Netmarble’ın sektördeki yeri ile girişimcilik ekosisteminin yanı sıra hyper-casual oyunlarda yaratım, yayınlama, dijital pazarlama ve insan kaynakları süreçlerinin nasıl işlediği ile ilgili bilgiler Netmarble profesyonelleri tarafından öğrencilerle paylaşılacak.

Seminere Netmarble Mobil Oyun Bölüm Direktörü Zehra Tuğçe Erül, Netmarble Yatırım Projeleri Koordinatörü Ezgi Temir, Netmarble Mobil Oyun Yayın Kıdemli Müdürü Aslı Karabulut, Netmarble Mobil Oyun Yayın Müdürü Eray Uygun, Netmarble Dijital Pazarlama Müdürü Fatmagül Keleş, Netmarble Video Yapımcısı Atakan Özgüner ve Netmarble İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Ali Benhisavi katılacak. Seminerde öğrenciler ve oyun geliştiriciler profesyonellerle tanışma fırsatının yanı sıra hyper-casual oyunların yayınlanması hakkında merak ettikleri konularda cevap alma şansına da sahip olacak. 

Netmarble’dan ‘Oyunlarınızı getirin, yayınlayalım’ çağrısı 

Tüm dünyadaki mobil oyun geliştiricileri ve ekipleri ile mobil oyun stüdyolarına açık olan Netmarble Publishing programı, özellikle causal ve hyper-casual türü oyunların geliştiricileri için hem maddi hem de danışmanlık desteği sunarak uluslararası alanda başarı kazanmaya giden yolda bir başlangıç noktası olmayı amaçlıyor. Program kapsamında pazarlama, işletme, soru-cevap, müşteri desteği, yerelleştirme gibi tüm yayıncılık hizmetlerine desteğin yanı sıra finans desteği de sağlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?