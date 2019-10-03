Netmarble’dan oyun geliştirici adaylarına Hyper-Casual semineri
Netmarble EMEA, oyun geliştiricilerinin dünya çapında başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla başlattığı “Hyper Hits Project” kapsamında Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencilerine 4 Ekim 2019 Cuma günü Santralistanbul’da bir seminer verecek. Seminerde özellikle hyper-casual türündeki oyunların tüm yapım ve pazarlama süreci hakkında bilgiler paylaşılacak.
Oyun stüdyolarının oyunları için yayıncılık hizmeti veren Netmarble EMEA, hyper-casual oyun geliştiricilerin dünya çapında başarılara imza atmasını sağlamak amacıyla başlattığı “Hyper Hits Project” kapsamında Bilgi Üniversitesi’nde bir seminer verecek. Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde, 4 Ekim 2019 Cuma günü, Santralistanbul’da gerçekleştirilecek seminerde öğrencilere özellikle hyper-casual oyunlar hakkında bilgi verilecek.
Öğrenciler profesyonellerle buluşacak
Seminerde dijital oyun sektörü ve Netmarble’ın sektördeki yeri ile girişimcilik ekosisteminin yanı sıra hyper-casual oyunlarda yaratım, yayınlama, dijital pazarlama ve insan kaynakları süreçlerinin nasıl işlediği ile ilgili bilgiler Netmarble profesyonelleri tarafından öğrencilerle paylaşılacak.
Seminere Netmarble Mobil Oyun Bölüm Direktörü Zehra Tuğçe Erül, Netmarble Yatırım Projeleri Koordinatörü Ezgi Temir, Netmarble Mobil Oyun Yayın Kıdemli Müdürü Aslı Karabulut, Netmarble Mobil Oyun Yayın Müdürü Eray Uygun, Netmarble Dijital Pazarlama Müdürü Fatmagül Keleş, Netmarble Video Yapımcısı Atakan Özgüner ve Netmarble İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Ali Benhisavi katılacak. Seminerde öğrenciler ve oyun geliştiriciler profesyonellerle tanışma fırsatının yanı sıra hyper-casual oyunların yayınlanması hakkında merak ettikleri konularda cevap alma şansına da sahip olacak.
Netmarble’dan ‘Oyunlarınızı getirin, yayınlayalım’ çağrısı
Tüm dünyadaki mobil oyun geliştiricileri ve ekipleri ile mobil oyun stüdyolarına açık olan Netmarble Publishing programı, özellikle causal ve hyper-casual türü oyunların geliştiricileri için hem maddi hem de danışmanlık desteği sunarak uluslararası alanda başarı kazanmaya giden yolda bir başlangıç noktası olmayı amaçlıyor. Program kapsamında pazarlama, işletme, soru-cevap, müşteri desteği, yerelleştirme gibi tüm yayıncılık hizmetlerine desteğin yanı sıra finans desteği de sağlanacak.
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