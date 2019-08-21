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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Netmarble, Türk oyunlarını tüm dünyada yayınlayacak

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Netmarble, Türk oyunlarını tüm dünyada yayınlayacak

Netmarble EMEA, Türkiye’deki oyun geliştiricilerin dünya çapında başarılara imza atmasını sağlamak amacıyla Netmarble Publishing programını başlatıyor. Tüm dünyadaki özellikle hyper-casual türünde oyun geliştirenlere açık olan program, yayıncılık, danışmanlık ve pazarlama sağlayarak tüm dünyada başarı kazanmayı hedefleyen oyunlar için bir başlangıç noktası sunmayı amaçlıyor.

Dünyanın en büyük 5 mobil oyun firması arasında olan ve bugüne kadar birçok değerli oyun stüdyosunun oyunları için yayıncılık hizmeti veren Netmarble EMEA, şimdi de Türkiye’deki hyper-casual oyun geliştiricilerin dünya çapında başarılara imza atmasını sağlamak amacıyla Netmarble Publishing programını başlatıyor. 

Netmarble’dan ‘Oyunlarınızı getirin, yayınlayalım’ çağrısı

Netmarble Publishing programı tüm dünyadaki mobil oyun geliştiricileri ve ekipleri ile mobil oyun stüdyolarına açık olacak. Program özellikle causal ve hyper-casual türü oyunların geliştiricileri için hem maddi hem de danışmanlık desteği sunarak uluslararası alanda başarı kazanmaya giden yolda bir başlangıç noktası olmayı amaçlıyor. Program kapsamında pazarlama, işletme, soru-cevap, müşteri desteği, yerelleştirme gibi tüm yayıncılık hizmetlerine desteğin yanı sıra finans desteği de sağlanacak. 

Oyunların seçiminde özellikle hyper-casual türündeki oyunlara öncelik vereceklerini ifade eden Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Netmarble EMEA, bugüne kadar Gamer’s Qube, Abbas Güçlü ile Büyük Oyun, Kod Ödülleri, İzmir 9 Eylül Üniversitesi iş birliğiyle Bambu Oyun Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi, StartersHub gibi program ve yatırımlarla üniversite öğrencilerinden profesyonellere kadar tüm Türk oyun geliştiricilerine birçok alanda destek sağladı. Şimdi de dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olmasını sağlayan, yaklaşık 20 yıllık uluslararası deneyimi ve Wolfteam, Paramanya, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Seven Knights, BTS gibi mobil oyunlarla imza attığı küresel başarı ile Netmarble Publishing programını başlatıyor. Hyper-casual türündeki oyununu dünya pazarlarına açmaya hazır olan geliştiricilerin zirveye çıkması için Netmarble, tüm imkanlarıyla Türk oyunlarının dünyada başarı kazanması için çalışacak.” dedi 

Oyun geliştiricilere büyük davet

Tüm Türkiye’deki oyun geliştiricilerine ulaşmayı ve onların projelerini desteklemeyi hedefleyen Netmarble Publishing programı kapsamında farklı etkinlikler hayata geçirmeyi planlanıyor. Oyun geliştiriciler kendilerine en yakın bölgedeki etkinliğe katılarak oyunlarını dünyaya açma fırsatı bulacak.

Developer Etkinliği: İstanbul, Ankara, İzmir’i kapsayan 3 büyük şehrin yanı sıra tüm Türkiye’den oyun geliştiricilerin bir araya geleceği ve mobil oyun kategorisinin medya, parasallaşma, performans gereçleri ile ilişkilendirileceği etkinliklerde, başarılı stüdyolar ile geliştiriciler tanışabilecek. Konunun uzmanları tarafından oyun sektöründe başarılı olmanın yollarının paylaşılacağı sunumlar yapılacak.

Aylık Hackaton: Bir gün boyunca her geliştirici prototip oyununu geliştirilecek. En beğenilen oyun ödül alacak.

Büyük Yarışma: Netmarble EMEA ve StartersHub tarafından düzenlenen mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube’da geliştiricilerin oyunları yarışacak.

Eğitimler: Netmarble Gaming Lab’de, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ücretsiz eğitim programları düzenlenecek.

Netmarble 6 şehir ziyaret edecek

Netmarble EMEA, Netmarble Publishing programının oyun geliştiricilere tanıtımı, eğitim ve iletişim ağının oluşturulması amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli ve Adana’da buluşma toplantıları düzenleyecek. İlk toplantı 6 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da ODTÜ TEKNOKENT ön kuluçka merkezi ATOM’da gerçekleştirilecek. 12 Ekim 2019 tarihinde İstanbul İTÜ’de düzenlenecek toplantı izleyecek.

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