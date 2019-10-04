Netmarble Hyper Hits Project toplantısı Gaziantep Teknopark’ta
Netmarble EMEA, oyun geliştiricilerinin oyunlarını dünya çapında yayınlayarak başarılı olmasını sağlamak amacıyla başlattığı Hyper Hits Project’i tanıtmak amacıyla 7 Ekim 2019 Pazartesi günü Gaziantep Teknopark’ta bir toplantı gerçekleştirecek.
Dünyanın en büyük 5 mobil oyun firması arasında olan ve bugüne kadar birçok değerli oyun stüdyosunun oyunları için yayıncılık hizmeti veren Netmarble EMEA, hyper-casual oyun geliştiricilerin dünya çapında başarılara imza atmasını sağlamak amacıyla Hyper Hits Project programını başlattı. Programın Gaziantep ve çevre illerdeki oyun geliştiricilere tanıtımı, eğitim ve iletişim ağının oluşturulması amacıyla 7 Ekim 2019 tarihinde, Gaziantep Teknopark’ta bir toplantı düzenlenecek.
Oyun geliştiriciler profesyonellerle buluşacak
Toplantıya katılacak profesyoneller arasında Netmarble Yatırım Projeleri Koordinatörü Ezgi Temir “Stüdyo İlişkileri ve Oyun Yayını Öncesi”, Netmarble Mobil Oyun Yayın Müdürü Eray Uygun ise “Oyun Yayını Sırası ve Sonrası” üzerine konuşacak. Toplantıya katılan oyun geliştiriciler profesyonellerle tanışma fırsatının yanı sıra hyper-casual türündeki oyunların yayınlanması merak ettikleri konularda cevap alma şansına da sahip olacak.
Netmarble’dan ‘Oyunlarınızı getirin, yayınlayalım’ çağrısı
Netmarble Hyper Hits Project programı tüm dünyadaki mobil oyun geliştiricileri ve ekipleri ile mobil oyun stüdyolarına açık olacak. Program özellikle causal ve hyper-casual türü oyunların geliştiricileri için hem maddi hem de danışmanlık desteği sunarak uluslararası alanda başarı kazanmaya giden yolda bir başlangıç noktası olmayı amaçlıyor. Program kapsamında pazarlama, işletme, soru-cevap, müşteri desteği, yerelleştirme gibi tüm yayıncılık hizmetlerine desteğin yanı sıra finans desteği de sağlanacak.
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