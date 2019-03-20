Netflix'ten çok önemli Apple TV açıklaması
Dijital dizi ve film platformu Netflix, Apple'ın 25 Mart tarihinde tanıtımını yapacağı TV platformunda yer almayacağını açıkladı.
Apple'ın 25 Mart'ta düzenlenecek olan basın toplantısında söz konusu yayın hizmetini duyurması bekleniyor. Bununla beraber Apple'ın yeni TV platformunda Netflix'in de yer alacağı söyleniyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Netflix, ortaya çıkan haberleri yalanladı.
Şirketin Tv hizmetinde Netflix yer almasa da kullanıcılar diğer platformlara üye olabilecek. Aynı zamanda Apple kendi orijinal içeriğini de üretecek. Netflix CEO'su Reed Hastings tarafından yapılan açıklamada Netflix'in Apple'ın TV servisinde yer almayacağı açıkça belirtilirken bunun sebebinin Apple'a komisyon ödemek istenmemesi olarak gösteriliyor.
Apple'ın söz konusu TV platformu aylık 15 TL ücret ile satışa çıkacağı söyleniyor. Bu ücretin diğer TV hizmetlerinin fiyatına göre fazla olduğu savunulurken bu ücrete müzik, haber ve dergi içeriklerinin dahil olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
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