Netflix'te Ultra abonelik dönemi: Test yayını başladı!
Netflix bugün Türkiye'de geçerli olmak üzere yepyeni bir abonelik tarifesini test aşamasında kullanıma sundu. En yüksek tarife olan Ultra abonelik ile Netflix abonelerine sunulan ek özellik ise bakın ne olacak?
Netflix'e bu sabah yeni bir abonelik eklendi. Ultra olarak adlandırılan yeni abonelik sistemi en yüksek ücreti izleyiciden talep ediyor. Daha önce kullanımda olan Temel, Standart, Özel tarifelerine ek olarak Ultra tarifesi bugün kullanıma sunulurken, Ultra pakette gelen tek yenilik ise 'en yüksek ses kalitesi' olarak belirtilmiş. Aboneliğin ücreti ise 47,99 TL. Bu tarifenin Avrupa fiyatı ise 19.99 euro.
NETFLİX'TEN AÇIKLAMA: HENÜZ TEST
Netflix’te düzenli olarak yeni özellik ve uygulamaları test etmeyi sürdürüyoruz ve genelde bu testlerin gerçekleştirilme süreleri değişkenlik gösteriyor. Şu anda farklı fiyat aralıklarını ve özellikleri test ederek, kullanıcıların Netflix’e nasıl değer biçtiklerini daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bu test herkese açık değil, ayrıca test içinde sunulan spesifik özellikleri daha sonra kullanıma açmama ihtimalimiz de mevcut.
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