Netflix'e telefondan girenlere çok önemli uyarı
Netflix, Türkiye'yi kapsayan yeni bir test sürecini başlattı. Telefondan platforma girenlere yönelik olarak fiyat tarifesini yarı yarıya düşürmesi söz konusu olan Netflix, bu amaçla testlerini sonlandırmayı ve uygulamaya geçmeyi planlıyor.
Netflix yeni bir tarife üzerinde çalışıyor; Mobil ismini taşıması beklenen ve sadece mobil cihazlardan Netflix izleyenlere hitap edecek olan yeni abonelik sistemi, fiyat olarak da daha cazip olacak ve en düşük Netflix abonelik ücretinin dahi yarısına tekabül edecek. Netflix'in Mobil abonelik paketi kapsamında aylık 7.99 TL ücret alması beklenirken, diğer yandan Temel Paket için 16 TL ödenmesi gerekiyor.
Bu fiyatıyla Netflix, Spotify ve Apple Music gibi müzik servislerinden de daha ucuz bir hale gelmiş oluyor. Henüz test aşamasında olduğu için ne zaman uygulamaya geçeceği bilinmeyen Mobil tarifesinin hiçbir zaman kullanılmama ihtimali de söz konusu.
Diğer yandan Netflix, ABD'de abonelik ücretlerine zam yaptı. Her pakete 2 dolar zam yapan platformun Türkiye'de fiyatları değiştirip değiştirmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.
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