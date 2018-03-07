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    Netflix'e PIN koduyla giriş dönemi başlıyor!

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 07:53 | Son Güncelleme:

    Netflix'te çocuklar yetişkin içeriklerine kolaylıkla erişebiliyor. Şirket bunun önüne geçmek için, çocukların ebeveynlerine PIN'le koruma sistemi getiriyor.

    Netflix, son dönemlerde dizi ve filmlere ayırdığı bütçeyi artırmasıyla oldukça popüler bir hale geldi. Ayrıca Netflix'te yetişkinler haricinde çocuklar için de içerikler bulunuyor. Yetişkin olmayanlar için Netflix'te şiddet ve cinsellik içerikli dizi ve filmler ayrılıyor ancak bu koruma yeterli olmuyor. Bu yüzden Netflix, ebeveynler için PIN kodu sistemini getiriyor. Bu sayede Netflix çocuklar için çok daha güvenli hale gelecek. Ayrıca Netflix çocuklar için olan içeriklerini de artırmayı hedefliyor. 

    Netflixe PIN koduyla giriş dönemi başlıyor

    Ebeveyn kontrollerini geçtiğimiz aylarda Apple da getirmişti. Ayrıca Facebook da çocuklar için Messenger Kids uygulamasını yayınlamıştı. Birçok ünlü firma kendi alanlarında ebeveyn desteklerini artırmaya başladı. Bunun sebebi olarak da internetin her geçen sene daha küçük yaş grupları tarafından kullanılması gösteriliyor. 

    Etiketler: Netflix , ebeveyn kontrolü , PIN
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