Netflix'e PIN koduyla giriş dönemi başlıyor!

Netflix, son dönemlerde dizi ve filmlere ayırdığı bütçeyi artırmasıyla oldukça popüler bir hale geldi. Ayrıca Netflix'te yetişkinler haricinde çocuklar için de içerikler bulunuyor. Yetişkin olmayanlar için Netflix'te şiddet ve cinsellik içerikli dizi ve filmler ayrılıyor ancak bu koruma yeterli olmuyor. Bu yüzden Netflix, ebeveynler için PIN kodu sistemini getiriyor. Bu sayede Netflix çocuklar için çok daha güvenli hale gelecek. Ayrıca Netflix çocuklar için olan içeriklerini de artırmayı hedefliyor.

Ebeveyn kontrollerini geçtiğimiz aylarda Apple da getirmişti. Ayrıca Facebook da çocuklar için Messenger Kids uygulamasını yayınlamıştı. Birçok ünlü firma kendi alanlarında ebeveyn desteklerini artırmaya başladı. Bunun sebebi olarak da internetin her geçen sene daha küçük yaş grupları tarafından kullanılması gösteriliyor.