Netflix'e göre en hızlısı internet servis sağlayıcısı hangisi?
Dijital dizi ve film platformu Netflix, ülkelerin en güncel internet raporunu yayınladı. İşte o listede yer alan internet sağlayıcılarının hızları...
Bildiğiniz üzere kaliteli çevrimiçi platformları kullanmak için yüksek internet hızına sahip olmak şart. Bunlardan biri olan Netflix, ülkelerin internet altyapı hızlarını sıralayarak liste oluşturdu. Ülkemizde yer alan internet şirketlerinin 2019 Ocak ayı performansları açıklandı.
Ortaya çıkan sonuçlarda ülkemizdeki internet sağlayıcılarının hızı geçtiğimiz aylara göre dahada düştü. Netflix tarafından oluşturulan tablonun ilk sırasında 3.30Mbps ile Turknet yer alıyor. Şirket Aralık ayında 3.45Mbps ile yine liderlik koltuğuna oturmuştu. Listenin ikinci sırasında ise 3.26Mbps ile Superonline yer alıyor.
Turkcell kablo ise bir önceki testte aldığı 3.39 Mbps hızdan 3.12 Mbps hıza gerilemiş durumda. Türk Telekom'un ise büyük bir düşüş yaşayarak 2.95 Mbps hızdan 2.33Mbps hıza gerilediğini görüyoruz. Vodafone haricindeki tüm internet sağlayıcılarının Aralık ayında yapılan teste göre düşüş yaşadığı paylaşılan tabloda ortaya çıkmış.
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